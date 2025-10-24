Producción automotriz se mantendrá pese a cierre de plantas: AMIA y J.D Power

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Consultoría J.D Power afirmaron que el cierre de operaciones de Nissan y Mercedes Benz no afectará la meta de producción de vehículos en México estimada en 4 millones de unidades este año, pues se observan ajustes en las líneas de producción por el destino de exportación, pero se compensarán con otros productos.

Odracir Barquera, director de la AMIA, comentó que desconoce los parámetros que van a definir el cierre de la planta de COMPAS en Aguascalientes, por lo que comentó que “habría que esperar un poquito más para tener la información completa”.

En entrevista posterior en el marco del Foro de la Asociación Mexicana de Arrendamiento Vehicular (AMAVe), el directivo del organismo que aglutina a las automotrices que operan en México dijo que la estrategia de las armadoras, que posiblemente se observará en los próximos meses, son ajustes en la fabricación de autos para reemplazarlo por otros y vender a otros destinos.

¿Ante las presiones de aranceles y aumento de manufactura de autos en Estados Unidos se observa riesgo de cierre de plantas?, se le cuestionó.

“No, ahorita no. Probablemente va a haber cambios en las líneas de producción, pero se estarían compensando las cosas, ¿no? Porque a lo mejor va a haber cambio en el destino de exportaciones de lo que produce Estados Unidos y lo que produce México tenerlo a distintos mercados. Entonces eso sí se puede dar, pero cierres de plantas no”, aclaró Odracir Barquera.

Al respecto, Gerardo Gómez, director de J.D Power, comentó que México produce casi 4 millones de unidades, con una capacidad instalada de casi 6 millones de autos, por lo que “somos un estandarte de la industria automotriz para la región de América. “Si Estados Unidos quiere llevarse producción le va llevar dos o tres años instalarla y empezar a operar, todavía falta para ver qué sucede en la negociación del T-MEC”, explicó el directivo de J D Power ante empresarios.