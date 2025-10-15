El plan de Jetour Soueast para afianzar su permanencia en México, pese a los aranceles

Aun con la eventual imposición de aranceles, la automotriz china Jetour Soueast presentó a los distribuidores sus planes para el 2026, donde establece que seguirá creciendo su negocio con la apertura de puntos de venta y nuevos modelos de autos.

Durante una reunión con los empresarios que han abierto concesionarias en el país, las cuales suman 30 puntos hasta octubre, la marca china dijo que afianza su permanencia en México con nuevos modelos, pues existe plena confianza de China en México.

Al cierre del 2025, la automotriz busca tener 32 distribuidores, y para el siguiente año, alcanzarían 40 puntos de venta.

Al evento asistieron “representantes de las agencias que Jetour Soueast tiene en la República Mexicana quienes escucharon los resultados que la marca prevé alcanzar a finales de este año, e igualmente conocieron los planes y estrategias de ventas y mercadotecnia que se aplicarán a partir del 2026 para lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional, considerando incluso la situación macroeconómica del país”, explicó Johnny Fang, CEO de Jetour.

“Aprovechamos para dirigirnos personalmente con nuestros distribuidores y fortalecer las relaciones de negocios que iniciamos directamente con ellos a partir de este año, brindarles certeza de nuestras iniciativas de negocio y extender el mensaje corporativo desde nuestras oficinas centrales en China, que se fundamenta en la confianza que tenemos en México”, aseveró.

En un comunicado, el Ceo de Jetour Soueast dijo: “seguiremos importando los modelos de autos que presentamos en este 2025 y ya anunciamos la nueva gama que complementará nuestra oferta en el mercado nacional”.

La firma automotriz que ofrece vehículos híbridos enchufables en el mercado mexicano, adelantó como parte de sus planes de negocio para el 2026 la llegada a México de su nuevo modelo insignia: el G700 híbrido enchufable.

“Este SUV incorpora el sistema híbrido enchufable, que combina un motor turboalimentado con dos eléctricos y una transmisión DHT de dos velocidades para optimizar el rendimiento en carretera y condiciones todoterreno. Su batería de última generación permitirá carga rápida y una autonomía extendida para viajes largos sin comprometer eficiencia”, puntualizó.

El Ceo de Jetour refirió que “la calidad de nuestros automóviles, y el servicio post venta que hemos configurado, nos brinda la certeza de alcanzar mejores números el año próximo, en el que incluso creceremos en el número de distribuidores”.