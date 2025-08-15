Pemex reporta problemas de distribución de gasolina en el Valle de México

La petrolera estatal mexicana Pemex informó que está teniendo problemas "temporales" con la distribución de gasolina en Ciudad de México y su zona cunurbada debido a una menor disponibilidad de autotanques para transportar combustibles.

En un comunicado divulgado el jueves por la noche, la estatal dijo que "se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro" y que en las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto.

En días previos, algunos medios reportaron problemas de distribución de combustibles en algunas zonas del país, además de la capital y zonas adyacentes, como en el norteño estado Nuevo León y el sureño Chiapas, con estaciones de servicio cerradas porque no tenían gasolinas ni diesel.

En su conferencia de prensa diaria del jueves la presidenta Claudia Sheinbaum admitió algunas complicaciones con los contratos de Pemex con operadores de autotanques en Chiapas, pero agregó que se resolvería.