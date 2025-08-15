Confirma Sheinbaum desabasto focalizado de gasolina

La presidenta de México Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que hay falta de abasto de combustibles automotrices en algunos puntos del Valle de México y Chiapas, que se suman a los reportes de empresarios en Nuevo León, donde la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) confirmó que hay escasez derivada de problemas en el reparto.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que hay percances logísticos que se deben a que pipas para el transporte han dejado de abastecer el producto, aunque haya inventarios suficientes, mientras el gobierno se encuentra buscando solucionar el asunto. “Se va a resolver, no es que no haya, sí está llegando combustible, pero sí hay por ahí un problema con los piperos, pero ya está por resolverse. Especialmente Chiapas, pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos”, respondió Sheinbaum al respecto.

A su vez la Onexpo detalló que sí ha recibido reportes de falta de gasolina Magna en estaciones de servicio del país, lo que no considera desabasto, porque sí hay producto en las terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque hay retrasos logísticos para su entrega.

Según Onexpo, el problema no se ha generalizado en el país. En Nuevo León, los reportes han sido de 47 establecimientos, de un universo de 744 gasolineras; en Chiapas, se ha reportado que no hay gasolina Magna en 27 de las 352 estaciones en operación.

"Sí es solamente gasolina Magna y de hecho les ofrecen vender Premium por la diferencia de precios, es la que obviamente se vende mucho más", explicaron desde Onexpo.

Las causas pueden variar: en Chiapas hay un problema de falta de pipas disponibles para el reparto en carreteras desde las terminales de Pemex.

También puede ser que hay menos oferta de huachicol y que se refleje el efecto de las vacaciones que incrementa la demanda.

A la escasez de producto pueden seguir compras de pánico de algunos dueños de gasolineras que prefieren abastecerse para el fin de semana, lo que provoca que otros establecimientos se queden sin combustibles ante alertas por redes sociales, lo que es una problemática de la actualidad.

Los puntos donde se ha reportado falta de gasolinas son: la alcaldía Benito Juárez, en la capital; Naucalpan, Ecatepec, Toluca y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Monterrey, Nuevo León, y la costa de Chiapas, según recorridos de medios locales.

El lunes, pipas de gran calado –de más de 20,000 litros, para recorridos foráneos – protestaron afuera de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Puerto Chiapas por falta de pago a sus servicios. En el mismo punto trabajadores jubilados y pensionados bloquearon los accesos al inmueble en protesta por la falta de atención médica también por la falta de pago a prestadores de servicios de salud.