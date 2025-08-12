Expertos difieren sobre las causas desabasto de gasolina en la Zona Metropolitana de Monterrey

Monterrey, NL. Desde el fin de semana se registró desabasto de gasolina, principalmente Magna —cuyo precio ronda los 24.00 pesos por litro—, lo que ha obligado a los automovilistas a optar por la gasolina Premium, que se vende aproximadamente en 27.35 pesos. Para conseguir combustible, muchos consumidores tuvieron que recorrer más de tres o cuatro estaciones de servicio en el área metropolitana de Monterrey.

La escasez se presentó principalmente en los municipios de San Nicolás de los Garza, Monterrey, Santa Catarina y García, según reportaron los afectados a medios de comunicación locales.

Una fuente consultada de Pemex, comentó a El Economista, "cada día estamos incrementando viajes, es muy dinámico el mercado. En los próximos días tiene que normalizarse. Es un tema operativo de logística que se está resolviendo día a día; hay gasolina garantizada", aseveró.

Sin embargo, para el presidente del Clúster Energético de Nuevo León, César Cadena Cadena, "la escasez de gasolina tiene que ver con el hecho de que Pemex renta las pipas (desde el centro de distribución a las gasolineras). Al dejar de pagarle a los proveedores, Pemex no dispone del suficiente equipo para el servicio de reparto".

"Sí hay suficiente gasolina Magna, pero si vas a una y otra y otra gasolinera y están cerradas, esto provoca incertidumbre. La razón de fondo es la falta de recursos de Pemex".

El presidente del Clúster Energético, confió en que pronto se resolverá esta situación.

No hay desabasto, hay sobredemanda

Por su parte, Mauricio Jesús González Puente, de ABC Energía, señaló: "Actualmente existe una sobredemanda de productos Pemex en la región; las causas son multifactoriales. No hay desabasto, ni hay por qué hacer compras de pánico".

Explicó que si se considera el total de almacenamiento existente en funcionamiento de las gasolineras que hay en la región, si estuvieran los tanques llenos contra el consumo total diario "realmente habría inventarios para 10 días".