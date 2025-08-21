NiCE pagará 955 millones de dólares por Cognigy y su aplicación de IA

NiCE, una empresa de tecnologías para servicios de atención al cliente, adquirirá Cognigy por 955 millones de dólares, para hacerse así con la tecnología de inteligencia artificial conversacional de esa compañía que NiCE podrá utilizar en sus aplicaciones para bancos, gobiernos y operadoras de telecomunicaciones.

La transacción se financiará con fondos disponibles de NiCE y su cierre está sujeto a las condiciones regulatorias, cuyo plazo dependerá de las autoridades competentes. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025.

El precio de la transacción incluye una retención temporal de aproximadamente 50 millones de dólares, compuesta por 25 millones de dólares en efectivo y 158,000 dólares en los American Depositary Shares.

“Este es un momento histórico para NiCE, una decisión estratégica que optimiza nuestra agenda de innovación y establece un nuevo estándar para la experiencia del cliente en la era de la inteligencia artificial”, afirmó Scott Russell, director ejecutivo de NiCE.

“Al incorporar a un líder del mercado en IA conversacional de nivel empresarial, impulsamos la adopción global de la inteligencia artificial, nos expandimos a nuevos mercados globales y generamos valor para nuestros clientes, socios y accionistas”, agregó la empresa.

La plataforma insignia de Cognigy, Cognigy.AI, permite a las empresas implementar agentes de IA que piensan, se adaptan y actúan de forma independiente para brindar un servicio similar al humano, por ejemplo, en servicios de tipo bancario y telecomunicaciones.

Cognigy ya presta servicios a marcas como Mercedes-Benz, Toyota, Nestlé y Lufthansa Group.

“Esta transacción representa un nuevo paso para Cognigy y ofrece potenciales oportunidades para nuestros clientes y empleados. NiCE es una organización cuyo constante enfoque en la innovación acelerarán nuestro crecimiento y mejorarán el valor que aportamos a nuestros clientes y socios”, dijo Philipp Heltewig, cofundador y director ejecutivo de Cognigy.

(Con información de Nicolás Lucas.)