Natura llega a un acuerdo para vender la operación de Avon en Centroamérica

Natura llegó a un acuerdo vinculante para vender la operación de Avon en países de Centroamérica mediante una transacción que involucra el pago de 1 dólar y un crédito de 22 millones de dólares que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura.

La empresa brasileña Natura Cosméticos anunció este lunes la firma de un acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana.

El traspaso, como se mencionó, se realizará por un valor simbólico de 1 dólar, más el pago de un crédito de 22 millones de dólares que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura, según un comunicado enviado al mercado.

Como parte del acuerdo, Natura continuará suministrando productos terminados a Avon Card, nombre de la empresa en Centroamérica y República Dominicana, y actuará como licenciadora de la marca en la región, lo que le permite seguir generando ingresos.

El cierre de la operación está previsto para el 30 de octubre, aunque podría concretarse antes, pues depende de una reorganización societaria de las entidades jurídicas involucradas.

Natura apuntó que sigue evaluando "alternativas estratégicas" para la venta de Avon Internacional, clasificado como activo disponible para la venta desde el segundo trimestre de este año.

El Grupo PDC, adquiriente de Avon Card, es una empresa de productos de consumo con presencia en Centroamérica y Perú, donde en 2019 adquirió la empresa fabricante y comercializadora de productos de cuidado y limpieza del hogar Dkasa.

Gracias a su proceso de simplificación y reestructuración, Natura obtuvo un beneficio neto de 44.4 millones de reales (8.2 millones de dólares) en el primer semestre del año, con lo que revirtió las pérdidas por 1,793,8 millones de reales (322 millones de dólares) del mismo período de 2024.