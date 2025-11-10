Mundial impulsará consumo global de cerveza: AB InBev

Anheuser-Busch InBev (AB InBev), dueña de las marcas Corona, Stella Artois y Budweiser, anticipa que el próximo Mundial de Fútbol será un catalizador para las ventas de cerveza en todo el mundo.

Lo anterior, debido a que durante los años cuando se celebran los partidos de la FIFA, cada unidad genera, en promedio, entre 0.20 y 0.25 dólares adicionales en ventas, debido al aumento del consumo durante el evento, aseguró Michel Doukeris, director ejecutivo de la firma cervecera.

“Mirando hacia 2026, hay una oportunidad increíble para activar la categoría de cerveza porque el próximo año, además de nuestra alineación de mega plataformas, tendremos la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica”, dijo el CEO en su reciente conferencia con motivo de su reporte del tercer trimestre de 2025.

Expuso que el evento deportivo internacional incluirá 104 partidos en tres países, por lo que cada partido representa una oportunidad para unir la cerveza y el deporte, así como crear nuevos momentos para los consumidores.

Por primera vez desde 1998, jugarán 48 equipos en lugar de 32, por lo que aumentará el número de partidos a 104, en comparación con los 64 disputados en la Copa del Mundo de 2022, en Catar.

“Hay mucha expectación porque se jugarán más partidos y habrá más equipos, así que esperamos ver a los aficionados de todo el mundo reunidos, disfrutando de una cerveza mientras ven los partidos. Seguimos trabajando duro, centrándonos en lo que podemos controlar”, dijo al respecto Michel Doukeris.

Se espera una gran audiencia en Europa, África y Asia, así como en Norteamérica, acotó.

La categoría de cerveza creció 5.8% en volumen durante el Mundial del 2022 y siguió una tendencia al alza, sumando un incremento de 3% adicional frente al periodo anterior al evento, de acuerdo con un estudio de Kantar, una empresa global de consultoría e investigación de mercados.

Puntualizó que en el caso de Budweiser, una marca de AB InBev, cerró con un aumento cercano al 25% en 2023 en la medición del Consumer Reach Points (CRP), ubicándose entre las 10 marcas con mayor penetración en América Latina.

CRP mide y compara el éxito de las marcas evaluando la población, la penetración y la frecuencia, indica Kantar.

“La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 nos dejó importantes lecciones sobre el impacto de los eventos deportivos en el comportamiento del consumidor. Con más de 5,000 millones de personas interactuando con el evento, las marcas participantes, especialmente las cervezas, experimentaron un crecimiento notable”, comentó Marcela Botana, directora regional de Cuentas en Kantar.

Respecto al desempeño regional y global de la empresa durante el tercer trimestre del año, Michel Doukeris aseguró que después de un inicio lento en julio y agosto, se observó una mejora en septiembre.

Se jugarán 104 partidos en tres países, por lo que cada partido representa una oportunidad para unir la cerveza y el deporte, así como crear nuevos momentos para los consumidores, destaca la administración de AB InBev.