MacStore Fest 2025 está aquí: La guía definitiva para aprovechar las mejores ofertas en Apple

Ciudad de México. - Octubre se ha convertido en sinónimo de tecnología y ahorro para miles de mexicanos. La razón tiene nombre: MacStore Fest. En su esperada tercera edición, que se celebrará del 13 al 19 de octubre de 2025, la semana más anticipada por los amantes de productos Apple regresa con una avalancha de promociones diseñadas para que estrenar ese dispositivo que tienes en la mira sea más fácil que nunca.

Ya sea que busques la potencia de una nueva MacBook para tus proyectos profesionales, la versatilidad de un iPad, la conectividad del Apple Watch o simplemente el último iPhone, este es el momento. El evento no solo trae descuentos directos en una amplia gama de productos, sino que su verdadero poder reside en las alianzas estratégicas con una decena de financieras.

¿Cómo puedes aprovechar al máximo? Aquí desglosamos el arsenal de ofertas bancarias que MacStore ha preparado. ¡Toma nota!

Para los que buscan bonificaciones y cashbacks:

● Banorte: Grandes benefi cios te esperan con 12.5% de bonifi cación en compras a un solo pago, o si lo prefi eres, hasta 15 meses sin intereses tanto en tiendas físicas como en línea, sumando un cupón adicional de $1,000 de descuento.

● BBVA: Al pagar con tu tarjeta de crédito, obtén $1,000 de bonifi cación en compras a 18 meses sin intereses, una promoción válida en sucursales y en el sitio web.

● PayPal: La fl exibilidad llega con un cupón de $2,000 de descuento en compras de contado y la posibilidad de fi nanciar tus productos hasta a 24 meses sin intereses en compras en línea.

● Scotiabank: Duplica tus recompensas. Recibe el doble de ScotiaPuntos en compras de hasta 18 meses sin intereses a través de la plataforma online.

● HSBC: Aprovecha un generoso cupón de $2,000 de descuento en compras de contado y plazos de hasta 18 meses sin intereses para transacciones en línea.

● Banamex: Consigue un cupón de $1,500 de descuento en compras de contado y financiamiento de hasta 18 meses sin intereses en la tienda online.

● Rappi Card: Disfruta de un triple benefi cio con 3% de cashback, más un descuento de $1,000 en pago de contado y hasta 18 meses sin intereses en línea.

● AeroMéxico Rewards: Viaja más pronto. Suma 1,000 puntos extra de Aeroméxico Rewards en cada compra realizada tanto en tiendas físicas como en línea.

● Plata Difiere: Para los usuarios de esta tarjeta, habrá un cupón exclusivo de $1,000 de descuento en todas sus compras en línea.

● Creditea: Una de las ofertas más agresivas del festival, con un increíble 25% de descuento directo en compras realizadas en línea.

● Creditea: Una de las ofertas más agresivas del festival, con un increíble 25% de descuento directo en compras realizadas en línea.

● KueskiPay: Si eres usuario nuevo, KueskiPay te da la bienvenida con un cupón del 20% de descuento para tus compras en la plataforma digital.

Branded Content

La mesa está servida. La invitación es a explorar, comparar y elegir la combinación que más te benefi cie. Todas estas promociones y los productos participantes estarán disponibles a partir del primer minuto del 13 de octubre.

No dejes que te lo cuenten. Visita el sitio ofi cial del evento en www.macstoreonline.com.mx para descubrir todos los detalles y preparar tu carrito.

El MacStore Fest 2025 es más que una venta, es la oportunidad de integrarte al ecosistema Apple con benefi cios reales. ¡Que comience la cuenta regresiva!