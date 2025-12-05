Jefa de AMD está dispuesta a pagar el impuesto de 15% por los envíos de chips de IA a China

La presidenta ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su, dijo el jueves que la empresa tiene licencias para enviar algunos de sus chips MI308 a China y está dispuesta a pagar un impuesto del 15% al gobierno estadounidense si los envía.

Su hizo estas declaraciones en una conferencia celebrada por la publicación tecnológica Wired en San Francisco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en agosto que su Gobierno llegó a un acuerdo con Nvidia y AMD según el cual podrían reanudar el envío de algunos chips a China a cambio de pagar una tasa del 15%, una medida que algunos expertos legales argumentaron que podría violar la prohibición de la Constitución estadounidense de gravar las exportaciones.

En respuesta a la última medida estadounidense, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó el viernes a la parte estadounidense a tomar medidas concretas para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de las cadenas de suministro mundiales.

El acelerador de IA MI308 de AMD es una versión rebajada de su serie Instinct MI300X, diseñada para cumplir los controles de exportación de Estados Unidos para su venta a China. El chip fue sometido a restricciones de exportación junto con el H20 de Nvidia en abril.

El gobierno chino ha emitido directrices que exigen que los nuevos proyectos de centros de datos que hayan recibido fondos estatales utilicen únicamente chips de inteligencia artificial de fabricación nacional, una medida que probablemente afecte a las empresas estadounidenses Nvidia, AMD e Intel.