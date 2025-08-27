China busca triplicar la producción de chips de IA para reducir la dependencia de Nvidia

Los fabricantes de chips chinos pretenden triplicar la producción de chips de inteligencia artificial del país en 2026, apresurándose a reducir la dependencia de Nvidia, informó el miércoles el Financial Times.

Huawei tiene previsto iniciar la producción en una planta dedicada a la fabricación de chips de IA a fines de año, y otras dos instalaciones se pondrán en marcha en 2026, según dijo el periódico citando a personas conocedoras del asunto.

Las plantas están diseñadas para apoyar de forma específica a Huawei, pero su propiedad sigue sin estar clara. Huawei dijo al FT que no tiene planes para de plantas propias.

La producción combinada de las tres posibles plantas podría superar la capacidad actual de líneas similares en el principal fabricante de chips de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

SMIC tiene previsto duplicar el año que viene su capacidad de fabricación de chips de 7 nanómetros, de los que Huawei es su principal cliente, según el informe.

Huawei y SMIC no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters.

Pekín está acelerando los trabajos sobre chips de IA nacionales, con empresas que desarrollan procesadores que rivalizan con el rendimiento del H20 especial para China de Nvidia, sobre el que el gobierno ha expresado su preocupación por la seguridad.

Reuters informó en noviembre de que Huawei planeaba empezar a producir en masa su chip de IA más avanzado en el primer trimestre de 2025 pese a lidiar con el impacto de las restricciones estadounidenses.