IP y gobierno invertirán 14,000 millones de pesos en el Puerto de Lázaro Cárdenas

La iniciativa privada y gobierno invertirán 14,000 millones de pesos en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, anunció este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió impulsar estos capitales productivos y crear un polo de desarrollo en Uruapan, en el mismo estado.

“El puerto de Lázaro Cárdenas va a recibir una inversión aproximada de 14,000 millones de pesos, entre público y privado. Entonces, esa es la tarea que nos ha encomendado (Sheinbaum). Y yo creo que es muy importante para los objetivos de acompañar al estado de Michoacán; respaldarle, facilitarle el bienestar, el acceso a la inversión, inversión extranjera y nacional”, dijo.

El 23 de julio de 2025, el gobierno mexicano anunció una inversión de más de 296,000 millones de pesos para modernizar nueve puertos estratégicos del país, entre ellos Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz, Progreso, Guaymas, Topolobampo y Altamira.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Marina, busca convertir a México en un centro portuario regional mediante proyectos que impulsarán el comercio, el turismo y la generación de empleo, aprovechando su ubicación geográfica con acceso al Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

“Nos pidió la presidenta que armemos un polo de desarrollo en torno a la región de Uruapan. Que esté concentrado dirigido a la agroindustria. Y acelerar los trabajos en el puerto de Lázaro Cárdenas”, dijo Ebrard, al término del evento de la develación del billete conmemorativo del 49 aniversario de la revista del consumidor, en la Ciudad de México.

roberto.morales@eleconomista.mx