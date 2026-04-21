Inflación presiona a empresas de alimentos y minoristas

Las empresas minoristas y del sector de alimentos atraviesan un periodo de incertidumbre y presión por el alza en los precios de los insumos y los alimentos, así como por la persistente inflación, explicaron especialistas.

Aunque consideraron que estos efectos podrían ser temporales y compensarse con un repunte del consumo impulsado por el Mundial, a casi dos meses de iniciar, así como por los aumentos al salario mínimo y ajustes en precios y presentaciones de productos.

“El precio de los alimentos en México sigue encareciéndose, la inflación alimentaria al alza es un hecho incontrovertible que viven diariamente los consumidores y que incluso ha sido reconocido por autoridades federales”, comentó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera.

Ante ello, el director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández, puntualizó que el alza en los precios del petróleo está afectando a los productos agropecuarios, por lo que alimentos y productos perecederos reflejan presiones y, a su vez, impactan el consumo y la capacidad de compra.

Tan sólo el tomate ha registrado incrementos de hasta 74% en los últimos dos meses e incluso en algunos supermercados se vende entre 42 y 98 pesos el kilogramo. Mientras que diversos productos agrícolas han registrado alzas relevantes en el último mes. Los productos con los mayores aumentos de precio fueron el chile poblano, con un alza de 28.24%, al pasar de 55.66 pesos a 71.38 pesos.

El chile jalapeño subió 12.72% de 37.84 pesos a 42.66 pesos; la papa aumentó 10.76%, pues pasó de 34.39 pesos a 38.09 pesos; y la zanahoria tuvo un incremento de 7.63%, de 18.84 pesos a 20.28 pesos, de acuerdo con la ANPEC. “Si bien, que hay que entender que no es una situación de pánico ni extrema, sí representa, por lo menos, ciertos desafíos que las empresas van a tener que enfrentar y con la inflación se espera que sea un entorno todavía más retador”, consideró Carlos Hernández, tras agregar que buena parte del mercado espera que estos sean efectos transitorios.

Impactos por inflación que no cede

La analista del sector consumo en Ve por Más, Ariel Méndez, resaltó que la inflación se ha mostrado “renuente”, lo que afecta el poder adquisitivo de las personas y, en consecuencia, al consumo. La inflación en México repuntó a 4.59% anual en marzo, su nivel más alto en 17 meses, debido al encarecimiento de frutas, verduras y energéticos.

Ariel Méndez explicó que el aumento al salario mínimo ayuda a compensar parte del impacto por la inflación y alza en los precios de los productos agropecuarios, pero no es suficiente para contrarrestar otros factores que están debilitando el gasto de los consumidores y afectando a las empresas minoristas. Añadió que las cadenas de tiendas de autoservicio ven presiones para mantener precios estables o invertir en promociones, mientras buscan absorber parte de los costos.

Las empresas de alimentos han emprendido estrategias para diversificar su portafolio de productos, con presentaciones más pequeñas, por ejemplo.