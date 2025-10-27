Industria Automotriz califica de "utopía" que Norteamérica quiera desacoplarse de China

Aun cuando existe la presión de Estados Unidos para que Norteamérica se desacople de China, especialistas del sector automotriz coincidieron en que es “una utopía”, México, Canadá y EU seguirán dependiendo de componentes, sobre todo, de minerales críticos como las tierras raras que vienen de China.

Raúl Moreno, director ejecutivo de NextGen Intelligence (experto en movilidad) y Gabriel Padilla, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), afirmaron que la sustitución de autopartes para México desde China, como parte de la revisión del T-MEC y el Plan México podría reflejarse hasta el 2032, en algunos casos. Sin embargo, en el tema de minerales, litio, tecnología y baterías, así como semiconductores, quizá sería a mediano o largo plazo.

En el marco del Webinar MEXcelerate - México: ¿VE (vehículos eléctricos) o no?, organizado por la empresa consultoría DOW, el director de la INA dijo que se trabaja para convertir a México en el hub automotriz no sólo de Norteamérica sino de América.

“En las negociaciones se habla de que México debería de optar por un desacoplamiento industrial, desacoplarnos de China a nivel industrial no es una tarea fácil. Es más bien es un encontrar con Norteamérica y con Estados Unidos un diálogo que nos permita ponernos de acuerdo en las partes y componentes que definitivamente la industria no va a poder sustituir y que si bien vamos a buscar a través de la revisión del T-MEC”, expuso el director de la INA.

Para la industria de autopartes, lo primordial es lograr una mayor integración en Norteamérica, aunque habrá más presión por generar el aumento en el contenido regional, por cumplir con las reglas del T MEC.

Padilla recordó al Ceo de Ford, quien mencionó que los americanos han perdido la carrera tecnológica, pues China es la nación que marca la tendencia tecnológica. “Todo el ecosistema de generación de tecnología está en que hoy en día, las decisiones de compra de un vehículo en China se dan no por precio, se da por la experiencia que da la tecnología en el usuario final. Mientras en occidente seguimos pensando en precio”.

La idea es entender que China juega un papel relevante y que nos tenemos que poner de acuerdo en dónde tenemos las posibilidades de mayor sustitución de valor agregado en complementación de las necesidades tecnológicas que vamos a seguir adquiriendo de China, argumentó el directivo de la INA.

Alberto Gómez, director de Ventas LATAM, Krayden, coincidió en que seguiremos dependiendo del avance tecnológico de China.

Lo ideal para México no es elegir entre los chinos y los estadounidenses, lo mejor sería que hubiera una estrategia híbrida, donde los dos se complementen y ayuden a que crezca la infraestructura de los vehículos eléctricos, acotó.

Los expertos en el ramo automotriz manifestaron que el mercado mexicano debería impulsar con mayor medida, la infraestructura y los incentivos que se pudieran dar a nivel empresarial para flotillas y seguir impulsando la red de la infraestructura para una red eléctrica para el autotransporte y sobre todo de público y de pasajeros.

“Cuando los inversionistas empiecen a ver que hay más demanda de lo que son los vehículos eléctricos, van a empezar a crear más los parques de cargadores”, abundó el director de Krayden.