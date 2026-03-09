Importación de gasolina hiló tres años de baja moderada

Durante el 2025 las importaciones mexicanas de gasolina desde Estados Unidos cayeron 4.9% a 446,000 barriles diarios, con lo que hilaron tres años con leves descensos, de acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de ese país (EIA, por su sigla en inglés).

La caída coincide con un aumento de 22% en la elaboración de gasolina en México, donde alcanzó un nivel de 390,000 barriles diarios durante todo el 2025, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con estos registros, la producción nacional representó alrededor de 47% de la oferta de gasolina en México, que rondó los 840,000 barriles diarios (considerando la producción nacional y la importación desde Estados Unidos, país que abastece prácticamente el 100% de las importaciones mexicanas).

Se trata de una mejora respecto de la cuota de 41% del 2024 y un salto notable desde el porcentaje de 31% que tenía en el 2019, al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se planteó como meta reducir la importación de combustibles.

Sin embargo, las cifras actuales todavía distan del ideal planteado por el expresidente, quien aspiraba a lograr la autosuficiencia en el consumo de combustibles destilados (gasolina, diésel y turbosina) desde el 2024.

El repunte de la producción del 2025 coincidió con la puesta en operaciones de la refinería Olmeca (Dos Bocas), que sumó en promedio 51,000 barriles diarios a la producción nacional.

Durante el 2025 el valor de las importaciones mexicanas de gasolina cayó 13.3% a 15,752 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Se trató del tercer año consecutivo de caída en este indicador, que se ubicó 32% por debajo de los más de 23,000 millones de dólares erogados en el 2022, año en el que se observó el último pico.

La caída del 2025 reflejó la reducción en los volúmenes de importación y la caída en el precio referencial.