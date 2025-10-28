IKEA prepara su expansión hacia el norte de México

A cuatro años de su llegada a México y con tres tiendas físicas instaladas en el país, IKEA, una multinacional de origen sueco dedicada a la venta de muebles, ve hacia el norte del país como la siguiente región para abrir nuevas sucursales.

“Tenemos pensado expandirnos principalmente en el norte del país, y en algunas áreas de la Ciudad de México, pero la intención es que sigamos creciendo”, afirmó Luis Enrique Gómez, web merchandise junior en IKEA México.

Actualmente la firma está en busca de terrenos para construir sus tiendas desde cero, adelantó Luis Enrique Gómez.

A diferencia de otros retailers, IKEA no sigue una estrategia de expansión acelerada ni masiva. Esto porque su modelo de negocio de tiendas de gran formato se construyen desde cero, en terrenos amplios y ubicados en las principales zonas urbanas.

La empresa de origen sueco tiene actualmente tres tiendas físicas ubicadas en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, Jalisco, esta última abrió el año pasado. Además de un centro de distribución multicanal y un área B2B (Business to Business).

El web merchandise junior en IKEA México sostuvo que se enfrenta en el país a grandes competidores como Muebles Dico o Sodimac.

No obstante, explicó que la diferencia radica en la experiencia que IKEA ofrece al cliente, tanto en tienda como en el proceso de armado de los muebles, el cual forma parte central de su propuesta de valor.

“Sabemos que tenemos mucha competencia, y eso nos ha obligado a reaccionar rápidamente, pero creemos que seguiremos creciendo. Contamos con herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, además de promociones. Tenemos confianza que los próximos años tendremos resultados aún mejores”, manifestó. "Tenemos crecimientos del 40% versus el año pasado", acotó el entrevistado.

Canal físico vs. digital

Agregó que actualmente, el canal digital de IKEA representa aproximadamente el 50% de sus ventas en México, el mismo porcentaje proviene de las tiendas físicas.

Puntualizó que los clientes que visitan la tienda van principalmente por accesorios, mientras que la compra de los muebles la realizan, en su mayoría, a través de la plataforma de comercio electrónico.

En temas logísticos, la web merchandise junior de IKEA México explicó que la empresa ha mejorado sus procesos, aunque reconoció que siempre existe oportunidad de mejora.

La compañía ha establecido acuerdos con empresas de paquetería y socios locales para ampliar sus servicios, incluso en el armado de muebles a domicilio.

Explicó que el consumo en México está siendo dinámico, aunque el negocio de muebles y accesorios se comporta de una manera particular.

“La marca ha sido recibida muy bien. A los mexicanos les encanta la experiencia de armar muebles en familia, con indicaciones muy sencillas y entendibles”, añadió.