La Hacienda de Los Morales: historia, tradición y experiencias memorables

La Hacienda de Los Morales se erige como un símbolo de historia, cultura y gastronomía en México. Fundada en el siglo XVI, esta joya arquitectónica conserva el esplendor de la época virreinal y ha sido testigo de más de cuatro siglos de transformación.

Su historia se remonta a 1526, cuando las tierras fueron asignadas a la primogénita de Moctezuma, la princesa Isabel de Moctezuma, que contrajo matrimonio con Alonso de Grado.

En 1540 se sembraron en estas tierras los primeros árboles de morera, con el propósito de criar gusanos de seda. Aquel proyecto marcaría el origen del nombre “Los Morales”, que perdura hasta el día de hoy.

En 1967, la hacienda tuvo una nueva vida al convertirse en restaurante. Su estructura original fue preservada y enriquecida con elementos arquitectónicos. Dicho esfuerzo de preservación transformó el espacio en un santuario de la cultura y la gastronomía mexicana.

Desde el comedor principal, cuyas paredes de piedra y techos de madera recrean el encanto de las antiguas haciendas, hasta la terraza Pajaritos, un espacio ideal para disfrutar un desayuno mexicano con café de olla y pan dulce artesanal, la Hacienda de Los Morales ofrece una experiencia que combina tradición, sabor y hospitalidad.

Asimismo, el restaurante organiza festivales gastronómicos mensuales que destacan lo mejor de la cocina nacional e internacional el festival más esperado es el Festival de la Nogada, que celebra el emblemático chile en nogada de agosto a septiembre.

La Hacienda de Los Morales se ha consolidado también como un espacio para eventos. Con 14 salones y un amplio jardín con capacidad para mil personas, ofrece un entorno versátil para bodas, reuniones corporativas o celebraciones privadas. Varios de sus salones cuentan con vistas al jardín y luz natural, lo que aporta un ambiente acogedor y sofisticado.

Más allá de su propuesta gastronómica y su oferta para eventos, la hacienda celebra tradiciones con un calendario propio de actividades. Entre ellas destacan la cena-baile temática de Día de Muertos, la cena navideña y la de Año Nuevo, encuentros en los que la cultura y la elegancia se fusionan para crear experiencias memorables.

La Hacienda de Los Morales apuesta por una experiencia gastronómica que rinde homenaje a la cocina mexicana, donde cada platillo se convierte en una carta de amor a los sabores y tradiciones del país.

Para reservaciones en el restaurante, marque al teléfono 55 5283 3055 o escriba al Whatsapp 55 3933 3733 y al correo reservaciones@haciendadelosmorales.com.

Para banquetes, llame al teléfono 55 5283 3029/79 o escriba al Whatsapp 56 1122 6911