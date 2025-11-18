Grupo Modelo: 100 años acompañando las celebraciones de los mexicanos

A lo largo de un siglo, Grupo Modelo ha sido parte inseparable de las celebraciones, los logros y las experiencias positivas de millones de mexicanas y mexicanos. Desde su fundación en 1925, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un motor de desarrollo económico, innovación y orgullo nacional.

En el marco de su centenario, la compañía celebra su historia mirando hacia el futuro, con el propósito de “soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar”.

“Estamos muy felices y orgullosos de estos primeros 100 años.Las celebraciones no se limitan a octubre, sino que han sido una constante a lo largo del año, desde nuestra participación en el programa Hecho en México hasta las ediciones especiales del Corona Capital en Yucatán, Guadalajara y Monterrey”, expresó Raúl Escalante, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Grupo Modelo.

La conmemoración, añadió, culminará con la esperada Copa Mundial FIFA 2026, de la que la compañía será parte fundamental.

Más allá de la festividad, el centenario es también un momento para reconocer la huella que la empresa ha dejado en la economía y la cultura del país. Con ocho cervecerías y seis plantas de producción, Grupo Modelo ha generado cerca de 30,000 empleos directos y, aportando a nivel industria, 1.6% del PIB nacional. Además, colabora en 43,000 hectáreas con agricultores mexicanos, reforzando su compromiso con el campo y la sustentabilidad.

“En los últimos diez años hemos reducido el consumo de agua en nuestras plantas en casi un 30%”, destacó Escalante. “El agua es un ingrediente esencial para nuestra cerveza y estamos trabajando en innovación y tecnología”.

Otro pilar de esta historia son las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), en especial las tiendas de abarrotes, socias esenciales de su cadena de valor. Grupo Modelo trabaja actualmente con cientos de miles de puntos de venta en todo el país, a quienes ha acompañado en su transformación digital a través de la plataforma BEES, que permite realizar compras, gestionar inventarios, acceder a crédito y adquirir más de 300 productos adicionales en un solo lugar.

“Hoy más del 90% de nuestras ventas se hacen por esta vía”, explicó Escalante. “Esto ha incrementado sus ventas y eficiencia, impulsando su crecimiento”.

La innovación también ha marcado su portafolio. Desde la primera cerveza en botella transparente —Corona, lanzada en 1925— hasta las nuevas categorías sin alcohol como Corona Cero y Model0%, la compañía ha liderado la evolución del mercado hacia un consumo más consciente y responsable.

“La cerveza cero no es para aquellos que no pueden beber, es para aquellos que quieren un producto diferente, no alcohólico, para ocasiones diferentes. Empezamos en 2016 con Corona Cero, que ahora es la cerveza más importante en el mercado mexicano”, aseguró Escalante.

Para el ejecutivo, estos 100 años son un testimonio de la pasión, el talento y la visión de generaciones que han hecho de Grupo Modelo una marca icónica.

“Grupo Modelo es la empresa con mejor reputación en el sector de bebidas y la segunda a nivel nacional, de acuerdo con Merco. Es una fuente de orgullo para México. Personalmente, estoy muy feliz de formar parte de una compañía que impulsa el desarrollo del país y que refleja el talento, la pasión y el espíritu de los mexicanos”, concluyó.

Con una cultura basada en la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social, Grupo Modelo celebra su primer siglo acompañando a México, comprometidos en seguir impulsando a las familias, los negocios y las comunidades que han hecho posible su historia.