Grupo Bachoco inicia exportaciones de cerdo congelado a la República del Congo

Grupo Bachoco, un fabricante mexicano de alimentos, continúa con su expansión internacional, al iniciar exportaciones de producto congelado de cerdo a la República del Congo, en el continente africano.

En un comunicado, en el que no se especificaron detalles sobre el envío, se destacó que este comercio se realiza con un país ubicado a más de 12,700 kilómetros de distancia, lo que equivale a vuelos de hasta 27 horas.

Bachoco abundó que la distancia representó uno de los principales desafíos logísticos para el inicio de sus exportaciones al país africano, no obstante, subrayó que seguirá impulsando la apertura de nuevos mercados internacionales a través de sus diferentes unidades de negocio.

“La República del Congo se suma como nuevo destino de la marca, un país con el que México registró un comercio bilateral de 2.82 millones de dólares durante la primera mitad de 2025, según datos del portal Data México de la Secretaría de Economía”, resaltó la empresa.

Agregó que el inicio de las exportaciones al continente africano contribuye a que la participación de México avance en el comercio internacional de proteína animal.

“Nos enorgullece seguir expandiendo la presencia de Grupo Bachoco en el mundo. Esta exportación a África refleja la confianza internacional en nuestros productos y la capacidad de nuestras operaciones para cumplir con los más altos estándares de calidad”, expuso.

Grupo Bachoco, fundada en 1952 en Ciudad Obregón, Sonora, se dedica a la producción y distribución de alimentos y proteína animal, tales como pollo, huevo, cerdo, res y pavo, así como productos para mascotas, fármacos y biológicos. Es la sexta empresa avícola más grande del mundo.