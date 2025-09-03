Gobierno federal emite primer decreto para prohibir 35 plaguicidas

El gobierno federal, a través de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Economía y Medio Ambiente, emitieron el primer decreto para prohibir el uso de 35 plaguicidas que son considerados peligrosos para la salud y para el medio ambiente.

Cabe destacar que desde hace más de tres décadas no se hacía una revisión sobre el uso de plaguicidas, y bajo evidencia científica, el gobierno federal publica una nueva lista.

“La última prohibición de este tipo en el país incluyó 21 ingredientes activos y fue hace 34 años, en 1991. Estas sustancias se prohíben a fin de evitar efectos adversos graves para la salud humana y el medio ambiente, muchos de los cuales permanecen en la naturaleza y en los tejidos de los humanos y los animales, y pasan a la cadena alimenticia afectando a otros organismos”, detallaron las dependencias de manera conjunta en comunicado de prensa.

En ese sentido, destacaron que este primer decreto “se da en el marco de una estrategia nacional integral, orientada a asegurar la producción de alimentos saludables e inocuos y la protección de la salud pública y el medio ambiente, en colaboración con la industria de protección fitosanitaria, las y los productores y atiende las preocupaciones de la sociedad para hacer frente a los riesgos asociados al manejo inadecuado de plaguicidas”.

El decreto –que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– obliga a la Administración Pública Federal a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permisos y registros para la producción, formulación, fabricación, almacenamiento, importación, transporte, comercialización, distribución, uso, aplicación y “ disposición final de 35 plaguicidas en todo el territorio nacional.

Destacaron que en coordinación con la industria de protección fitosanitaria y la comunidad científica, se fomentará el acceso de los productores nacionales a nuevos plaguicidas de menor riesgo para la salud humana y el medio ambiente, a costos accesibles, facilitando la adopción de soluciones de menor peligro por parte de los pequeños y medianos productores.

De esta forma, “se persigue un equilibrio entre los objetivos de transitar a una agricultura y una alimentación saludables y sostenibles, y el objetivo del Plan México: aumentar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. México ratifica su compromiso con la población, así como con los Convenios Internacionales Vinculantes de Estocolmo y Rotterdam, los cuales tienen por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a contaminantes orgánicos persistentes y químicos peligrosos sujetos al comercio internacional”.