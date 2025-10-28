Frida Kahlo, El Musical: Un lienzo en escena que inspiró a Club El Economista

La obra que está por cumplir su primer año en cartelera cautivó a Club El Economista el pasado sábado 25 de octubre, al rendir homenaje a una de las mujeres más icónicas del arte mundial, combinando teatro, música, pintura, cine y tecnología, dando como resultado un espectáculo multimedia.

El encuentro se llevó en el Teatro Centenario Coyoacán, donde los suscriptores pudieron ver de primera mano los ensayos, las pruebas de audio y ajustes técnicos antes del musical, así como hacerle preguntas a Karen Espriu (actriz que interpreta a Frida de adulta) y a su productor, Gerardo Quiroz.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Una de las inquietudes de los suscriptores fue entender en qué momento nace la empatía por viabilizar más la vida de Frida Kahlo, a lo que Gerardo Quiroz confesó que no la ha pasado bien, sin embargo, como Frida, “tú decides qué hacer con tu dolor”, siendo esta obra un espacio para entender su vida sin juzgarla.

“El mensaje que queremos dar es que el dolor no tiene por qué convertirse en sufrimiento y que el dolor debe ser utilizado para ser mejores personas, para valorar, para ser resilientes, valientes y fuertes. Finalmente, esa es la intención, dejar sembrado ese hermoso mensaje”, compartió Quiroz para El Economista.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Un espectáculo que celebra la resiliencia

Frida Kahlo, El Musical no es una puesta en escena convencional, se trata de una experiencia sensorial y emocional donde convergen las artes escénicas, la música en vivo, la pintura, el cine y hasta la inteligencia artificial (IA).

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Gracias a esta obra, los suscriptores recrearon los episodios más representativos de la vida de la pintora mexicana, desde su adolescencia pasando por su accidente, hasta su amor por Diego Rivera, todo ello inspirado en su diario personal y musicalizado con las canciones que más amaba.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Para algunos de los suscriptores conocer la vida desde otra perspectiva de la artista fue una experiencia que les nutrió más su afición, un ejemplo de ello es Patricia Martínez:

“Estuvo increíble este espectáculo multimedia. Yo soy admiradora de Frida Kahlo, entonces me encantó. Las canciones fueron mi parte favorita, son originales y la chica tiene una voz increíble”.

Además, aprovechó para invitar a suscribirse al periódico: “A todos les recomiendo ser parte del Club El Economista, yo llevo años siendo miembro y he vivido muchos eventos que valen la pena, súper recomendable”.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Frida, un espejo de alma mexicana

Estrenada el 25 de enero de este año, la producción ha tenido una excelente respuesta del público, de acuerdo con Quiroz, quien declaró que miles de asistentes salen conmovidos, reflexionando sobre su propia vida:

“La gente se van con un sentimiento muy profundo, reflexionando acerca de su vida, acerca de las conductas que pueden mejorar y con eso nos basta, dejando ese legado. Al final el teatro es para eso, es para tratar de mejorar la vida de las personas que vienen a ver nuestras puestas en escena”.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Cumpliendo con el objetivo del productor, Omar Cordero, suscriptor desde hace 8 meses compartió su parte favorita de la obra: “El mensaje de la resiliencia fue mi parte favorita, que a pesar del sufrimiento que se vive día a día vamos para adelante siempre”.

De igual forma, Omar Cordero compartió que la experiencia del meet & greet desde el inicio hasta el final fue muy gratificante:

“Es una obra agradable, es clara la vida de Frida, una experiencia tremenda desde que el productor nos atienda, deje que lo entrevistemos y, finalmente, el elenco de muy buena calidad. Es la primera vez que me suscribo a un periódico, es una experiencia única y realmente es muy recomendable para la gente que le gusta ir al teatro y a eventos artísticos”

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

Con su mezcla de arte, tecnología y emoción Frida Kahlo, El Musical no solo rinde tributo a una mujer inmortal, sino que se convierte en un espejo donde el espectador también aprende a pintar su propia realidad.

EXPERIENCIA MEET & GREET FRIDA KAHLO EL MUSICAL, LA VIDA DE UN ÍCONO PARA LOS SUSCRIPTORES CLUB EL ECONOMISTA. FOTO: ERICK LUGO / EL ECONOMISTA

¿Quieres vivir experiencias como estas? Suscríbete a El Economista para obtener los beneficios exclusivos del Club El Economista.