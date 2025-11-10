Fracttal, líder en mantenimiento predictivo, lanza nueva imagen

Han pasado poco más de 11 años desde que Fracttal apareció como parte del boom de startups latinoamericanas que hizo ebullición durante la década pasada. A diferencia de la mayoría de ellas, la empresa fundada por Christian Struve y Alejandro Pérez subsistió y hoy pisa fuerte como líder del sector del mantenimiento predictivo.

En este periodo, Fracttal pasó de ser un proveedor de soluciones de mantenimiento a una empresa de tecnología bien definida, con su propia Inteligencia Artificial, aplicaciones y un software de altísima manufactura tecnológica que hoy facilita la vida de miles de organizaciones en Iberoamérica y más allá.

Con la mira puesta en la nueva revolución industrial y tecnológica, Fracttal anunció este mes de octubre el relanzamiento de su imagen, el cual va muy de la mano de esta evolución.

Branded Content

“La identidad de Fracttal es mucho más que un logotipo: es un sistema visual que refleja quiénes somos, cómo pensamos y hacia dónde vamos. Como nuestras soluciones, nuestra marca evoluciona para mantenerse sólida, relevante y preparada para el futuro”, explica un comunicado emitido por la firma.

Fracttal hoy, más que nunca, rinde honor a su nombre –fractal: objeto geométrico en el que una misma estructura, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas y tamaños–, con un logotipo en el que se definen varios círculos que emanan de una sola raíz.

Ese orígen bien podría ser la tecnología al servicio del mantenimiento predictivo de grandes empresas, que, sin importar el sector o la industria, establece objetivos en común: ahorro, eficiencia, competitividad.

Los círculos que surgen de ese concepto son los engranajes que le dan sentido a este propósito: herramientas, procesos, tecnología, datos.

Branded Content

Fracttal trata de traducir su compleja misión en esta nueva bandera.

La startup se ha distinguido por el uso de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), e Inteligencia Artificial (IA), para crear una arquitectura hiperconectada para atender el mantenimiento de los activos.

Los sensores capturan data relevante que se convierte en información ofrecida en tiempo real, la cual va desde temperatura, consumo de energía o vibraciones, los cuales se entregan en Fracttal One, una plataforma que, gracias a herramientas como la IA, convierte esa información en acciones, decisiones y mejores prácticas para las empresas.

Además, Fracttal vive un momento de crecimiento en México, al ofrecer un producto que se adapta a las necesidades de cada empresa, con la capacidad de rápida escalabilidad y cada vez mayores capacidades de integración al negocio.

La startup tiene como objetivo demostrar que el mantenimiento ha dejado de ser una tarea rutinaria y manual, para convertirse en una especialidad medible y totalmente conectada a los objetivos y la estrategia interna de los negocios, sin importar si se trata de una fábrica de autos o de un hotel.

Con esta nueva imagen dinámica, que evoca al movimiento de los datos, la conectividad y la acción que debe surgir después de la información, Fracttal continúa con su conquista en el mercado mexicano, en donde las empresas más relevantes de la manufactura, los alimentos, el turismo y la industria médica ya cuentan con un sistema de tecnología avanzada que cuida de sus equipos.