Preocupa a industria de conservas el arancel al acero de China

Al interior de la industria de conservas alimenticias existe preocupación por el eventual arancel de 35% que impondrá el gobierno mexicano al acero procedente de China, utilizado por las empresas para el enlatado, y de aplicarse se estima al menos incremento del 10% directo al consumidor, afirmó Jonás Murillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

Expuso que ese tipo de acero proveniente de China y que no es producido en la región de Norteamérica es empleado como materia prima, que le permite contener los precios del producto final, pues tan sólo el empaque de lata representa el 40% del costo total de la mercancía.

En entrevista con El Economista, el directivo pidió hacer una diferenciación entre los sectores que les impactan las importaciones de acero chino, como es el automotriz, donde son productos más especializados, pero en el caso de alimentos sí se requiere importar.

Dijo que el paquete arancelario a implementarse por autoridades de México a productos de terceros países con quien no se cuenta con un acuerdo comercial, como es China, se discutirá en noviembre, por lo que “estamos hablando con diputados, estamos haciendo ver también a todos los sectores, a la Secretaría de Agricultura y Economía sobre la preocupación y la importancia del sector para no trasladar costos”, que pudieran resultar inflacionarios.

La Cámara de la Industria de Conservas Alimenticias procesa arriba de 8 millones de toneladas de alimentos del campo y del mar mexicano, y con un arancel interno, ¿quién se ve afectado?, pues el consumidor, señaló

Ejemplificó: “del 1 millón 200,000 toneladas de frijol que tenemos previsto comprar este año en México, si resulta que un impacto de ese tamaño pegaría en 10% en el costo final, al consumidor y pues al final se resiente también en el campo”.

Jonás Murillo mencionó que el mercado nacional cada vez es más amplio en lo que respecta a su valor de producción, “estamos alrededor de 230,000 millones de pesos al año. Eso es lo que genera la industria de conservas alimenticias en México, para lograr ese valor de producción necesitamos más de 7 millones de toneladas de productos del campo y del mar”.

Los crecimientos mayores de la industria se dan en jugos y sus derivados y luego chiles, frijoles y especialidades, y ha crecido mucho el mercado de las salsas.