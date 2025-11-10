Fabricación de autopartes en México se mantuvo estable en agosto: INA

La fabricación de autopartes en México se mantuvo estable durante agosto pasado aun con la aplicación de aranceles, al presentar incremento de 0.01% respecto a igual mes del año previo, con un valor de 10.189 millones de dólares contra los 10,191 millones del 2024, destacó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Tras la estabilidad reportada en los últimos tres meses, Gabriel Padilla, director de la INA sostuvo que el sector muestra señales de recuperación hacia los meses que restan del 2025, detectado desde junio pasado.

“Durante agosto 2025, el valor mensual de producción ascendió a 10,189 millones de dólares, superando el promedio del periodo (9,854 millones) y confirmando una recuperación gradual impulsada por la estabilidad del mercado automotor en América del Norte”, aseveró el directivo.

Los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto registraron niveles superiores a los 10,000 millones de dólares, evidenciando un comportamiento sostenido en la actividad manufacturera del sector.

Al presentar las cifras del sector automotriz a agosto, la INA señaló que entre enero y agosto del presente año, el valor de la producción nacional alcanzó 78,830 millones de dólares, con una contracción moderada de 5.47%, respecto al año previo.

No obstante, el director de la Industria Nacional de Autopartes afirmó que representa una mejora respecto a la caída del 7.1% registrada en meses anteriores.

“México se consolida como el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos, con una participación del 43.37% del total de importaciones estadounidenses, superando a Canadá (10.14%), Japón (7.58%), China (7.17%) y Corea del Sur (6.38%)”, resaltó Padilla.

En conferencia de prensa, agregó que la posición reafirma el papel estratégico de México como hub de manufactura avanzada en Norteamérica, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas regionales, al desarrollo de nuevas tecnologías de electromovilidad y a la transición hacia una producción más limpia y eficiente.

El mercado estadounidense continúa siendo un factor determinante para la industria mexicana. En agosto, las ventas de vehículos en Estados Unidos crecieron 6.38% respecto a julio, alcanzando 1,459,369 unidades, mientras que la producción acumulada de enero a agosto fue de 6,781,204 vehículos, apenas 2.58% menor que en 2024.

De acuerdo con Gabriel Padilla, la estabilidad en la demanda automotriz impulsa la actividad manufacturera y genera certidumbre para la planeación industrial del sector.