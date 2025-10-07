Exportaciones de Colombia resienten aranceles de EU

Las exportaciones de Colombia no mostraron un comportamiento favorable en agosto de este año, tomando en cuenta que sumaron 3,842 millones de dólares lo que representa una caída de 0.1% en su comparación interanual, pero lo más llamativo de las cifras compartidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue la caída en las ventas a Estados Unidos. En el octavo mes del año se recibieron 1,090.6 millones de dólares, 13.7% menos que en agosto de 2024 cuando ingresaron 1,263 millones de dólares.

De acuerdo con el Dane, esta disminución se vio orientada principalmente a la caída en las exportaciones de petróleo, que tuvieron un descenso de 32.9%.

Hubo otro factor importante y es que en agosto del año pasado a Estados Unidos se vendió combustibles para calderas (fuel oils) lo que le dejó a Colombia 54.8 millones de dólares, pero el mes pasado no se reportó ninguna exportación de este componente, lo que supone una disminución en las ventas externas al país norteamericano.

Hay que recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, nada más en agosto las ventas a ese país pesaron 28.4% del total. Frente a esta situación, el presidente de Analdex, Javier Díaz, señaló que en líneas generales las noticias de exportaciones no son buenas, y frente a la caída de las ventas externas a Estados Unidos, aseguró que son como consecuencias de los aranceles que ya empiezan a sentirse por la protección hacia los mercados.