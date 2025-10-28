Energía Real impulsa la sostenibilidad corporativa y la reducción de emisiones de CO2 en México

La transformación energética que atraviesa México representa una oportunidad estratégica para las empresas que buscan independencia, ahorro y sostenibilidad. Ante este escenario, Energía Real se consolida como un aliado para las compañías que desean avanzar hacia la autonomía energética, combinando innovación tecnológica, financiamiento flexible y compromiso ambiental.

Con un modelo que combina generación distribuida inteligente, financiamiento y tecnología verde, la compañía facilita a las empresas acceder a energía limpia sin inversión inicial, impulsando su autonomía energética y fortaleciendo su resiliencia frente a la volatilidad del mercado.

“Nuestra pasión por lo que hacemos se refleja en cada sistema que instalamos y cada contrato que firmamos y se traduce en innovación financiera y operativa y competitividad para nuestros clientes. En Energía Real, cada solución está diseñada para maximizar el rendimiento energético y financiero, integrando generación, infraestructura y almacenamiento con inteligencia artificial y esquemas financieros flexibles”, destacó Santiago Villagómez, director general de la compañía.

Desde su fundación, Energía Real ha apostado por un enfoque energy as-a-service, que permite a las organizaciones del sector industrial y comercial reducir costos operativos, cumplir con regulaciones ambientales y avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles.

Sus soluciones energéticas 360° —que abarcan desde el diseño hasta la operación de proyectos— están alineadas con las exigencias regulatorias y los objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de sus clientes.

Soluciones integrales en un entorno regulatorio exigente

El compromiso con la sostenibilidad no solo ayuda a las empresas a evitar sanciones ambientales, sino que también mejora su reputación corporativa y amplía su acceso a inversión responsable.

En este sentido, Energía Real ofrece reportes de sostenibilidad, certificaciones como los IRECs (International Renewable Energy Certificates) y asesoría para integrar métricas ESG dentro de sus operaciones.

Entre los servicios que conforman su portafolio destacan:

Generación solar personalizada, adaptada a las necesidades energéticas específicas de cada cliente.

Infraestructura de redes privadas, que garantiza independencia y continuidad operativa.

Suministro calificado (MEM), con esquemas flexibles y eficientes.

Sistemas de almacenamiento energético BESS, esenciales para la estabilidad y optimización del consumo.

Gestión energética y análisis de datos, impulsados por inteligencia artificial.

Cada proyecto es diseñado a partir de estudios técnicos y económicos exhaustivos, garantizando eficiencia, durabilidad y retorno de inversión. La empresa acompaña al cliente durante todo el ciclo del proyecto, bajo un esquema build-to-own, que asegura que los activos energéticos operen con la máxima eficiencia a largo plazo.

Innovación disruptiva y compromiso sostenible

Energía Real no solo ofrece infraestructura, sino también innovación tecnológica y financiera. La compañía integra inteligencia artificial en su portal de gestión energética, lo que permite la predicción de fallas y la optimización de activos renovables.

En el plano financiero, destacan sus esquemas de Power Purchase Agreement (PPA) solar, arrendamientos operativos y modelos Shared Savings, que hacen posible el acceso a energía limpia sin desembolso inicial.

Desde 2017, las operaciones de Energía Real han evitado la emisión de más de 20,000 toneladas de CO2, reflejo de su contribución a la descarbonización empresarial. Además, promueve el reciclaje de paneles solares y baterías, así como el cierre responsable del ciclo de vida de los materiales, reforzando su compromiso con el planeta.

Cómo genera Energía Real valor para sus clientes

Energía Real genera valor a través de una integración total de sus servicios, combinando generación, infraestructura y almacenamiento bajo un mismo objetivo: optimizar la operación energética de sus clientes.

Su innovación disruptiva se manifiesta tanto en la tecnología —con inteligencia artificial para la gestión y predicción de fallas— como en el ámbito financiero, mediante esquemas flexibles como PPA, arrendamientos y modelos Shared Savings.

Además, mantiene un compromiso de largo plazo con sus clientes, ofreciendo activos duraderos, atención continua y estrategias de descarbonización a lo largo de toda la cadena de suministro, incluyendo el reciclaje de materiales y el cierre responsable del ciclo de vida de los equipos.

Finalmente, el modelo de Energía Real demuestra que la sostenibilidad puede ser sinónimo de rentabilidad y competitividad. Al integrar tecnología avanzada, inteligencia artificial y esquemas financieros accesibles, la empresa redefine la forma en que las organizaciones mexicanas consumen y gestionan su energía.