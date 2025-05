“Las empresas españolas han aprendido a trabajar con la complejidad de México”

Los inversionistas españoles han aprendido a operar en México, dice Juan Carlos Martínez Lázaro, “saben que México es complejo y que deben estar alertas, pero están conscientes de que hay grandes oportunidades y muchos casos de éxito”. Martínez Lázaro es profesor de IE University y director del informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica que se ha publicado durante 17 años.

México aparece como el país que está a la cabeza de las intenciones de inversión para las empresas españolas en la edición 2025, el cual cuenta con el apoyo de Iberia y Auxadi. “Está en primer lugar cuando se les pregunta en qué país de Iberoamérica estarían proyectando hacer inversiones. Esto ocurre, a pesar de que se reconoce que es el país que podría ser el más afectado por las decisiones de Donald Trump. Se tiene claro que los pronósticos del PIB apuntan a que el crecimiento económico será muy bajo o incluso negativo”.

La confianza de las empresas españolas en México va más allá de factores de coyuntura y tiene que ver con lo que se ha construido a lo largo de tres o cuatro décadas, así lo explica el académico: “La internacionalización de las empresas españolas comenzó en la década de los noventa e Iberoamérica fue el lugar donde más se desplegaron. México tuvo un sitio privilegiado desde entonces... el sexenio de AMLO trajo una retórico que no contribuyó mucho, pero la verdad es que, salvo el caso de Iberdrola, no podemos hablar de casos en los que hubiera acciones más allá del discurso”, explica Martínez Lázaro, economista egresado de la Universidad Autónoma de Madrid y referencia en temas económicos en medios españoles. “La relación siguió creciendo, con inversiones españolas en México y también con inversiones mexicanas en España. No hubo gran afectación, pero hay expectativas de que las cosas mejorarán con la llegada de Claudia Sheinbaum”.

El Panorama de Inversión 2025 destaca como atractivos de México el mercado intern, la mano de obra calificada, el acceso a materias primas y los tratados de libre comercio con otros países. La principal desventaja se encuentra en el rubro de inseguridad ciudadana, donde compartimos “honores” con Venezuela y Colombia. La Ciudad de México encabeza el listado de las ciudades favoritas para manejar sus operaciones en la región, por la conectividad y el clima de negocios.

La edición 2025 del Panorama trae algunas novedades respecto a las tendencias observadas en años anteriores. Destaca el caso de Argentina, que es el país que más avanzó. De ser uno de los últimos lugares hasta el 2023, ahora está en las primeras posiciones. “La llegada de Milei representa un cambio radical y ha generado un interés que no veíamos hace mucho tiempo. Hay avances en el combate a la inflación e intenciones de hacer cambios para favorecer la inversión extranjera. Queda por ver si efectivamente se hacen los cambios y si están se mantienen por un periodo más o menos largo”.

Detrás de Argentina, las empresas participantes en el informe destacan Uruguay, República Dominicana, Costa Rica o Chile como las economías con mejores expectativas para este año en materia de crecimiento.

Los cambios bruscos de rumbo han sido una constante en Iberoamérica y esto le ha hecho perder un poco de atractivo a los ojos de las empresas españolas, apunta Juan Carlos Martínez Lázaro. “Si vemos lo que ha pasado en estos 17 años que hemos hecho el Informe, podremos observar que el interés por Iberoamérica ha oscilado. Cuenta lo que está pasando en España, pero sobre todo lo que pasa en Iberoamérica. La volatilidad de las monedas es un factor que desanima las inversiones, pero lo que más daño hace son los cambios radicales en las leyes que definen lo que las empresas pueden y no pueden hacer. Las empresas españolas esperan que haya estabilidad económica y seriedad institucional”.

En estos 17 años, el informe ha registrado el interés creciente de las empresas pequeñas y medianas por el continente americano. “La inversión extranjera ha dejado de ser una historia donde sólo hablamos de empresas españolas grandes o gigantes. Las pequeñas se han dado cuenta de que pueden competir y tener éxito en sectores relacionados con tecnología y servicios, por ejemplo”.

Es significativo que en el Panorama 2025, por primera vez, la Unión Europea está arriba de Iberoamérica como lugar donde las empresas españolas prevén subir las ventas. “Europa puede ser más aburrida, por decirlo de un modo, pero eso tiene su lado bueno. Es mucho más predecible y eso se valora en tiempos de incertidumbre como los actuales”.

En 2025, España tendrá un crecimiento en el rango de 2.5 a 3%. Esto afectará la Inversión en el exterior de las empresas españolas; “la evolución de la economía española es un factor que pesa mucho. En años malos o regulares, crece el interés por buscar oportunidades fuera. En la crisis que empezó el 2009, Iberoamérica fue la tabla de salvación de muchas empresas españolas”.