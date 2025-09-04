Effie Awards México 2025, el certamen más relevante de marketing concluye su segunda ronda de evaluación

El certamen más relevante en el país en materia de efectividad en comunicación, marketing y publicidad, Effie Awards México 2025, concluyó su segunda ronda de evaluación presencial en las instalaciones del IPADE. En esta etapa, se definieron las campañas que recibirán un metal el próximo mes de octubre.

Más de 200 líderes de alto nivel de las industrias de marketing, negocios, comunicación y medios, participaron en la edición 2025 bajo el lema Ideas con ECO que impacta, la cual, se convirtió en el símbolo de un nuevo tipo de impacto: el que trasciende lo inmediato y se proyecta transformando a las marcas, consumidores y a la industria.

El evento organizado desde hace 26 años en México por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), Effie Awards se ha consolidado como la plataforma que reconoce la capacidad para mover audiencias, cambiar comportamientos y detonar resultados de negocio. Por lo que Atilano Sánchez, presidente de Jurado Effie 2025 y director General de Consumo Essity México y Centroamérica destacó:

“Hoy más que nunca, necesitamos campañas que dejen huella, que hagan eco en la conversación cultural, económica y social. Effie reconoce a esas ideas que no solo cumplen su objetivo, sino que lo superan con propósito y visión”.

Una jornada que resuena

En esta edición 2025, Effie incluyó más de 50 categorías, entre las que destacan: Inteligencia Artificial (IA), Performance Marketing, Digital Commerce, Data Driven y David & Goliat, esta última con sus dos variantes; tradicional y situacional, diseñada para reconocer la efectividad de marcas pequeñas que logran destacar frente a desafíos o contextos complejos.

Rosa María Gardea, directora General de AVE, fue la encargada de dar la bienvenida oficial, quien destacó la importancia del compromiso colectivo para elevar el estándar de la industria.

Por su parte, el Ing. Lorenzo Fernández Alonso, director General del IPADE, institución anfitriona y aliada estratégica de Effie Awards México, subrayó el valor de contar con espacios de reflexión profunda, como los que esta casa de estudios brinda.

La jornada contó con momentos emotivos, un ejemplo de ello fue el reconocimiento especial a los 50 voluntarios que participan como moderadores y Co-moderadores hecho por Said Gil, CEO de Dentsu Creative México y presidente del Consejo Directivo de AVE:

“El prestigio de Effie proviene de su capacidad para reconocer campañas que logran mover audiencias y generar resultados de negocio. Ese estándar internacional se sostiene gracias a los voluntarios, quienes dedican su tiempo y conocimiento para asegurar un proceso de evaluación sólido, transparente y de alto nivel”, dijo.

Así mismo, Verónica Hernández, presidenta del Consejo Consultivo de Effie 2025 y CEO de Ogilvy México & Miami, distinguió a los miembros del Consejo y recordó que “hacer ECO es más que lograr recordación; es detonar un cambio real, duradero y con sentido. Las campañas que hoy analizamos son prueba del poder de una industria que evoluciona con responsabilidad.”

Atilano Sánchez, hizo un especial agradecimiento a los presidentes de mesa de jura, y como parte de esta segunda ronda, se les entregó un detalle personalizado por parte de Diageo México.

Rumbo a la ceremonia 2025

Con el proceso de juzgamiento finalizado, el certamen se encamina hacia su evento de premiación, que este año se celebrará el próximo 22 de octubre en Quarry Studios, ubicados al sur de la Ciudad de México, el cual, reunirá a los principales líderes de la industria para reconocer a las campañas que —literalmente— hacen eco.

Para Rosa María Gardea, este es un momento crucial: “Effie es una comunidad de pensamiento estratégico. No se trata sólo de premiar, sino de aprender, de elevar el estándar. Los casos ganadores se convierten en referente y punto de partida para quienes quieren cambiar las reglas del juego con inteligencia, datos y creatividad.”

Es así como Effie Awards México ha logrado, a lo largo de más de dos décadas, consolidarse como el reflejo más certero de las ideas que funcionan. En cada edición, se adapta a las transformaciones del ecosistema publicitario, incorporando categorías que responden a tendencias tecnológicas, cambios en el comportamiento del consumidor y nuevas formas de hacer marketing.

Toda la información sobre las categorías, finalistas y boletos para la ceremonia puede consultarse en: www.effie.com.mx