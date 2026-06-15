Ecopetrol y sindicato logran contrato

La empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol alcanzó un nuevo convenio colectivo con su principal sindicato de trabajadores, la Unión Sindical Obrera (USO), informó la empresa en un comunicado emitido a primera hora del lunes.

El acuerdo definitivo con el sindicato de trabajadores petroleros USO tendrá una vigencia de seis años a partir del 1 de enero de 2026.

Ecopetrol también firmó 66 acuerdos definitivos con otros sindicatos participantes, que incluyen mejoras en las condiciones laborales y en las prestaciones sanitarias y educativas, así como iniciativas de diversidad e inclusión. No se han dado más detalles al respecto.

Ecopetrol tiene previsto presentar y formalizar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo en los próximos días, tras lo cual tiene la intención de celebrar reuniones conjuntas con el sindicato para explicar los términos alcanzados.

La USO convocó una huelga de 24 horas a principios de junio, en protesta por lo que calificó de estancamiento en las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo.

El sindicato había solicitado un aumento salarial equivalente a la inflación más un 20% en el primer año, seguido de la inflación más un 10% para cada uno de los cuatro años siguientes, junto con una reducción de la jornada laboral, según fuentes internas de la empresa.

Ecopetrol es uno de los mayores productores de energía de América Latina y la mayor empresa de Colombia, responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos del país.