Dirk Biehler será el nuevo director de GS Motos

Para encabezar su negocio de motocicletas, Grupo Salinas anunció la contratación de Dirk Biehler, quien ha acumulado más de 30 años de experiencia en BMW Group.

“Nos enorgullece anunciar la incorporación de Dirk Biehler como nuevo director general de GS Motos. Con más de tres décadas de experiencia en BMW Group, Dirk ha sido un referente internacional en la industria automotriz y de motocicletas, liderando operaciones clave en Europa, Estados Unidos y, más recientemente, como Head de BMW Motorrad para Latinoamérica”, informó este lunes Grupo Salinas en un comunicado.

La empresa añadió que la llegada de Biehler al grupo “marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y consolidación de GS Motos como la oferta multimarca más relevante de México y Latinoamérica”.

“A través de GS Motos seguiremos impulsando una movilidad que transforma vidas. Con Italika demostramos que es posible construir un caso de éxito único en el mercado; hoy, junto con nuestras nuevas marcas, damos el siguiente paso para escribir el capítulo más ambicioso de nuestra historia en este sector”.

Apenas en marzo de este año se oficializó el arranque de operaciones de Ensamblika Guadalajara, la segunda planta ensambladora en México de motocicletas Italika.

Con su nueva fábrica de ensamble de motos, que implicó una inversión de más de 500 millones de pesos, Italika apunta a una expansión del 30% del negocio (la empresa tiene 70% del mercado mexicano), con miras a tener una tercera planta en el sureste mexicano y que exporte a Latinoamérica.

La apuesta del Grupo es ensamblar en un primer momento hasta 500,000 motocicletas al año, aunque la misión Ensamblika Guadalajara es la de reducir tiempos de entrega y acercar aún más sus productos a 16 estados del país.