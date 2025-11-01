Descarrila tren que transportaba etanol y alcohol etílico en Hidalgo

La mañana de este sábado, un tren de carga se descarriló luego de chocar presuntamente contra un vehículo que estaba haciendo su labor de mantenimiento de las vías. Los hechos ocurrieron en la localidad Cuarta Manzana, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

El choque del tren que transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos, tuvo lugar cerca de las 7:50 horas y causó, además de la volcadura del tren, una explosión e incendio, con llamas de más de 12 metros de altura y una densa columna de humo que era visible a varios kilómetros de distancia.

¿Qué informaron las autoridades?

El gobierno municipal de Tepetitlán informó que elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía local se coordinaron para atender la emergencia, la cual estaba ya controlada y no era un peligro para la población.

Ante ello, solicitaron a los ciudadanos mantener la calma y “permitir que las labores de emergencia se desarrollen con seguridad y eficiencia”, tras asegurar que informarían si había alguna otra novedad.

La SICT se manifiesta

Por su parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), manifestó que hubo una persona lesionada que fue atendida por los equipos de emergencia.

Se informó del percance a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), mientras mantiene una coordinación con las autoridades para recabar la información del incidente que involucró a un tren de carga sobre una vía operada y concesionada por Ferromex.

Asimismo, aseguró que personal Ferromex ya estaba en la zona para agilizar la atención, así como para seguir cooperando con las autoridades.