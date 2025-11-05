Consumo privado en México creció 0.6% en agosto y recortó caída acumulada en el año

En agosto del 2025 el gasto de consumo que realizan las familias mexicanas repuntó 0.6% en comparación con el mes previo, lo que le permitió tener una expansión de 0.9% interanual, reportó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En el margen, la mejora del consumo se explicó por un repunte del consumo de bienes nacionales (+1.3%), seguido por la compra de bienes importados (+0.3%) y el gasto en servicios (+0.2 por ciento).

Los resultados de agosto permitieron recortar levemente la caída acumulada del indicador, pues a agosto esta pasó a -0.3% desde el -0.4% de julio, de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

El consumo privado ha mostrado resiliencia en medio de factores como la incertidumbre desatada por el cambio en la política comercial de Estados Unidos, la ralentización del mercado laboral formal y el descenso en la recepción remesas.

Sin embargo, la leve caída acumulada a agosto contrasta con la sólida expansión de 4.1% que se observó durante el mismo lapso del 2024.