Concanaco insiste en que haya certeza jurídica en jornada laboral

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) demandó certeza jurídica, reglas claras y transición para la implementación de la reforma a la jornada laboral.

Ante la inminente presentación de la reforma que reduce las horas a la jornada laboral de los mexicanos, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco dijo que la implementación requerirá que amortigüe el impacto en un sector que es sensible a la atención al público, particularmente para las empresas familiares, que representan la base del empleo formal y el motor económico en México.

Durante el proceso de consulta, CONCANACO SERVYTUR fue el único organismo que manifestó reservas específicas en cuanto a la reducción de jornada laboral, centradas en la operación de las empresas familiares, donde el recurso humano es el activo más valioso.

A pesar de ello, presentó una ruta de adaptación responsable, con nueve propuestas concretas surgidas del diálogo con cámaras empresariales, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

“La Concanaco y la Asociación Nacional de Empresas Familiares (ANEF G32) reiteran que toda reforma a la jornada laboral debe construirse con certeza jurídica y reglas claras”.

En un comunicado, el dirigente empresarial comentó que la intención de mejorar las condiciones laborales es legítima, pero se debe tomar en cuenta a todos los actores involucrados, en especial a las mipymes para no afectar.

México es uno de los países con la jornada laboral más larga entre los miembros de la OCDE, por lo cual se plateó reducir la jornada a 40 horas (estableciendo dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo).

El planteamiento de los empresarios es que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas sea gradual cada año.

“Nuestro llamado es a que cualquier reforma se construya con visión integral, cuidando la viabilidad de los negocios familiares que hoy sostienen gran parte del empleo formal en el país”, señaló Octavio de la Torre.

Estas propuestas han sido entregadas formalmente y se confía en que serán consideradas dentro del marco jurídico secundario, con el fin de asegurar una transición ordenada, viable y compatible con el sostenimiento y la productividad del sector, señaló el presidente de Concanaco.