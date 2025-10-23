Colombiano Ecopetrol recibe autorización para contratar préstamo por 700,000 millones de pesos

El grupo energético colombiano Ecopetrol obtuvo la autorización para contratar un préstamo por 700,000 millones de pesos (179.4 millones de dólares) con el Banco Davivienda, que utilizará para gastos diferentes a inversión, informó el jueves el conglomerado.

El crédito se realizará bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa a un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que ocurra el primer desembolso.

La autorización fue emitida por el Ministerio de Hacienda. Ecopetrol es controlada mayoritariamente por el Estado colombiano.

"La compañía continúa logrando condiciones de financiamiento favorables; además de proporcionar una fuente segura y flexible de liquidez que contribuye a la estabilidad financiera de la compañía y fortalece su posición de caja", precisó Ecopetrol en un comunicado.