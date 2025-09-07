Colombia perfila zona franca con Venezuela

Colombia y Venezuela celebran tres años de la reactivación en sus relaciones diplomáticas y comerciales, un paso que ha permitido el dinamismo de la economía de ambos países. El gobernador de Santander, William Villamizar, anunció que en el marco de la profundización de las relaciones, trabajan en una zona franca que fue prorrogada por 30 años a la cual le invirtieron $10,000 millones.

En el foro Visión Frontera 2025, informó que esta zona franca ubicada en Norte de Santander será una ventana importante para las exportaciones y la inversión extranjera del país, y para ampliar aun más los beneficios de la relación comercial con Venezuela.

Permitirá que los empresarios tengan una disminución de aranceles de entre 30% y 35% en comparación con las operaciones hechas en otras zonas.

“Para nosotros es fundamental la industria del calzado, de la moda, de la arcilla, del carbón, de la palma y suzo, esos derivados y algunos otros propósitos ya menores”, dijo el presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo-Venezolana, CCV, Germán Umaña, quien aseguró que en los próximos tres años planean tener ingresos por $40,000 millones gracias a la venta de servicios a través de la zona franca.

Esa incorporación en zona franca industrial y de servicios logísticos y aduaneros, de la mayor importancia en inteligencia artificial, servicios turísticos, pues permite el nexo directo con la zona especial en Táchira”, explicó.