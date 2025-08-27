EU aprueba vacunas actualizadas contra Covid-19 para mayores de 65 años y personas con alto riesgo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para todas las personas de más de 65 años y las menores de 65 con riesgos para la salud, informó el miércoles el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Las tres vacunas aprobadas son fabricadas por Pfizer con su socio alemán BioNTech , Moderna, y Novavax.

Pfizer dijo que la autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID para menores de cinco años fue rescindida.

La vacuna de Moderna fue aprobada para niños a partir de los seis meses, según Kennedy. Moderna no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

La versión actualizada de Comirnaty de Pfizer y BioNTech fue aprobada para todos los mayores de 65 años, así como para individuos de cinco a 64 años con al menos una afección subyacente que los pone en alto riesgo de resultados graves de la infección por COVID, dijo la compañía en un comunicado.