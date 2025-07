Covid-19 sigue activo en México; llaman a reforzar vacunación ante nuevas variantes

Aunque la pandemia de Covid-19 ya no es considerada una emergencia sanitaria internacional, el virus SARS-CoV-2 sigue circulando, mutando y provocando contagios en México, esto exige continuar con las medidas de prevención, incluyendo la vacunación, sugirió Francisco Moreno Sánchez, responsable de la Clínica de Covid del Hospital ABC.

“El Covid llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con ello. El virus no se ha ido y no se va a ir; no podemos cerrar los ojos a la realidad y la realidad es que todavía hay gente que se infecta y que debemos tomar medidas de prevención, que incluyen la vacunación”, subrayó.

En entrevista, recordó que gracias a la vacunación se evitaron 20 millones de muertes por Covid en todo el mundo. Hasta ahora, se han aplicado más de 13,000 millones de dosis.

“Las vacunas siguen siendo bastante seguras, bastante adecuadas y con mucho mayor beneficio que riesgo”, anotó el también infectólogo.

Resaltó lo anterior luego de que, durante décadas, México fue reconocido como uno de los países con mejor cobertura de vacunación en América Latina.

No obstante, en los últimos años, la frecuencia de vacunación ha disminuido debido a la escasez de biológicos y a que muchas personas que solían vacunarse regularmente han perdido esa posibilidad.

El hecho de que cada vez menos personas se vacunen, dijo, ha causado que vuelvan enfermedades que ya casi no se veían, como el sarampión, la tosferina y que sigan los brotes de Covid.

Los casos confirmados de Covid-19 alcanzaron los 5,173 al corte del 7 de julio, correspondiente a la Semana Epidemiológica 27, lo que representa un aumento de 205 contagios en comparación con la semana previa, cuando se registraron 4,970, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

“Hay que recordar que conforme pasa el tiempo, el virus se va diferenciando más de sus antecesores”, recalcó el responsable de la Clínica de Covid del Hospital ABC.

Por esa razón, es importante que las personas se vacunen, principalmente las más vulnerables, como las mayores de 60 años, quienes padecen obesidad, diabetes, hipertensión o tienen problemas del corazón o pulmones.

Las variantes del virus que actualmente circulan en México son la NB.1.8.1 y LP.8.1, cuyas vacunas estarán disponibles a finales de año, para la temporada invernal 2025-2026, puntualizó Francisco Moreno.

Mientras que las vacunas actualmente disponibles corresponden a la temporada invernal 2024-2025.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna, que protegen contra las variantes actuales del Covid.

El costo en México ronda entre 750 y 800 pesos por dosis, mientras que en Estados Unidos se paga por ellas entre 100 y 110 dólares, lo que hace que sean accesibles para la población mexicana.

Así como la vacuna contra la influenza se actualiza cada año, igualmente se hace con la de Covid, para proteger contra las nuevas variantes.

“Actualmente hay una mayor frecuencia de casos porque el clima afecta, ya que este es un virus respiratorio que se transmite más en temporadas de frío. Se anticipa que en la próxima temporada invernal haya mayor incidencia”, explicó el doctor Francisco Moreno.

Para reducir el riesgo de contagio sugirió el uso de cubrebocas y mantener una buena ventilación en lugares cerrados, así como evitar aglomeraciones y una adecuada higiene de manos.

Aunque ya se hayan aplicado vacunas anteriores, es importante recibir las dosis actualizadas, incluso si no se pertenece a un grupo vulnerable.