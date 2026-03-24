Reviven en libro legado de Eugenio Garza Lagüera, el cazador de negocios detrás del crecimiento de OXXO y Coca-Cola FEMSA

Monterrey, NL. Eugenio Garza Lagüera era considerado por algunos como un 'cazador' porque sabía identificar y aprovechar oportunidades de negocios, mientras que su visión de largo plazo le permitía anticiparse a los cambios del entorno.

Así fue como el presidente del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, recordó el legado del empresario y filántropo regiomontano durante la presentación del libro “Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”, a 17 años de su partida y en el marco de los 135 años de la empresa.

“Se rodeaba de gente extraordinaria, mientras sostenía su visión de cazar negocios… Era un empresario que tenía una visión de largo plazo. Una capacidad extraordinaria para entender e imaginar las cosas que vendrían en unos cinco o diez años”, dijo.

Durante el evento, celebrado en el edificio donde hace 135 años nació la Cervecería Cuauhtémoc, José Antonio Fernández Carbajal destacó que Eugenio Garza Lagüera construyó las bases de lo que hoy forman los pilares de la empresa: Coca-Cola FEMSA y OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia.

Además, dijo que el empresario regiomontano anticipó los cambios en la industria cervecera. Sabía que llegaría una etapa de grandes consolidaciones, en la que dominarían las empresas con mayor presencia global.

“Nos decía que íbamos a tener que tomar decisiones difíciles ante la nueva configuración mundial, aliándonos con alguna de las grandes cerveceras globales, como finalmente ocurrió después de su fallecimiento, con nuestra transacción con Heineken”, recordó.

La visión de largo plazo de Eugenio Garza Lagüera también impulsó la expansión internacional de la empresa.

Tras su asociación con The Coca-Cola Company en 1993, Coca-Cola FEMSA, la principal embotelladora de la marca en el mundo, inició su internacionalización en 1994 con la compra del 51% de las acciones de Coca-Cola Buenos Aires, Argentina y en 2003 con la adquisición de Panamerican Beverages (Panamco) una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en América Latina.

“Él quería crecer mucho con Coca-Cola en distintos países para balancear el riesgo geográfico. Quería que OXXO también creciera fuera de México”, dijo Fernández Carbajal.

Bajo el liderazgo de Eugenio Garza Lagüera abrió la primera tienda OXXO en 1978 en Monterrey y se impulsó su expansión. Hoy, han construido una red de 24,297 tiendas en México.

Lo anterior, luego de que llegó un punto en el que consideraron la venta e incluso el cierre de la cadena minorista.

"Él siempre estuvo diciéndonos: 'tienes que buscar diversificarte.' Y siempre estaba pensando en lo que podía venir, de la manera sociopolítica, pero también de tecnología para adaptar nuestro negocio a lo nuevo”, compartió.

El empresario regiomontano se enfrentó a “golpes fuertes”, pues lideró la empresa en medio de dos grandes crisis económicas, la de 1976 y la de 1982 que desencadenaron en devaluaciones del peso mexicano.

“En 1982, prácticamente se borró el capital de las grandes empresas de Monterrey porque todos estábamos endeudados en dólares, tras años de crecimiento y de confianza en México. Fue un golpe muy fuerte”, apuntó el presidente del Consejo de Administración de FEMSA.

A pesar de estos momentos críticos, prosiguió, Garza Lagüera “logró que la compañía tuviera una nueva oportunidad”. Dialogó con todos los acreedores, se enfocó en los negocios prioritarios, mantuvo la prudencia financiera y la confianza de los inversionistas.

El libro también retrata el rostro humano de Eugenio Garza Lagüera. Promovió la cultura con la creación del Museo de Monterrey, la colección FEMSA y la Fundación FEMSA.

Encabezó la creación del Tecnológico de Monterrey, que hoy se encuentra entre las Universidades privadas más importantes del país, con 32 campus.

En su intervención, el historiador Enrique Krauze destacó que la historia de México que debe contarse es la de los constructores.

“Una labor pendiente de la historia mexicana es contar la historia de los constructores, grandes, medianos y pequeños empresarios... La gente quiere escuchar y ver historias que no sean de balazos y de otros personajes cercanos a los balazos”, concluyó.