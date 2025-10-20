China GAC dice que no subirá precios en el 2026

Aun si el arancel a la importación mexicana de vehículos de marcas chinas pasa de 20% a 50% el próximo año, la automotriz GAC garantizó a sus clientes que “no subirá los precios de sus vehículos”, debido a que México es el mercado más importante para la corporación con sede en Guangzhou, China y es visto como el futuro hub manufacturero de la marca para la región de América, afirmó Sergio González, director de ventas de GAC Motor en México.

Explicó que la alianza tecnológica que posee la automotriz china en su país con marcas como Toyota, Honda, Mitsubishi y Stellantis, y el trabajo de diseño que desempeñó en Silicon Valley, California, Estados Unidos, ha permitido que GAC cuente con productos tecnológicos que serían distribuidos desde México a los mercados de Latinoamérica.

Previo a los aranceles que aplica Estados Unidos a las exportaciones de autos mexicanos, los planes de GAC eran instalar una planta de manufactura en México y, ahora, con el alza de aranceles por parte de México, la estrategia se fortalece a largo plazo.

En entrevista con El Economista, el director de ventas de GAC Motor sostuvo: “México no es uno de los mercados, sino el mercado más importante para la corporación, donde ya se instaló una oficina matriz, una subsidiaria y hay un plan, está el plan en marcha de que México sea el hub de todas las operaciones de América Latina, ¿no? De todo el continente americano”.

“La marca está muy comprometida con el país. Estamos siendo muy cuidadosos en este crecimiento, en los planes a corto, mediano o largo plazo. Pero sí, les puedo decir, otra vez, hablando por mi marca, que vamos para el largo plazo”, aseveró.

GAC sufrió ajustes en sus planes con sus agencias distribuidoras, que pasaron de 43 a 38 recientemente, aunque para el director de ventas de la marca esto sólo “fue una reestructura porque había concesionarias que se canibalizaban ventas”.

La automotriz china afirma que pronto informará al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) sobre sus ventas de vehículos en México, aunque el director de GAC reconoció que el mercado mexicano enfrenta una desaceleración en ventas, lo que contrasta con la aceleración que se observaba en los últimos tres años.

“Hay una desaceleración importante, pero no significa que haya una caída en la industria año contra año. Entonces, hoy cuando empezamos a sumar las cifras estimadas, obviamente de otras marcas, incluida GAC, pues sí vemos que la industria está creciendo. Quizás otra vez no a niveles como otros años, pero sigue con un crecimiento”.

A casi dos años de operaciones en México, GAC ha comercializado 10,000 vehículos híbridos y eléctricos, donde la SUV Emzoom es su unidad más vendida en el país, y pronto traerá una submarca de alta tecnología para dar a conocer nuevos productos en noviembre.