Canal de Panamá apuesta al tránsito de GLP

El Canal de Panamá espera un aumento en los tránsito de buques de gas licuado de petróleo (GLP), y de transporte de algunos productos agrícolas para ayudarle a compensar una reducción en el comercio mundial el próximo año, dijo a Reuters el director de la vía marítima.

La segunda vía navegable interoceánica más transitada del mundo registró un aumento de ingresos de 14%, hasta alcanzar 5,700 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en septiembre, y experimentó 19% más de tránsitos, con buques de GLP y portacontenedores transportando más carga a través del canal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

“El GLP es un producto que será aún más valioso en los próximos 20 o 25 años”, dijo Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, al margen de la Conferencia Marítima Internacional de Houston.

La imposición de aranceles estadounidenses y los cambios en la política comercial impulsaron un aumento del tráfico por los canales, especialmente en el tercer trimestre del año, ya que muchos transportistas enviaron sus cargamentos mucho antes de la temporada navideña para evitar medidas más adversas. La participación del canal en las exportaciones estadounidenses de GLP a Asia se ha recuperado a más de 95%, desde 80% en 2023-2024, cuando una grave sequía obligó a restringir el paso.

La Autoridad está buscando empresas interesadas en construir un gasoducto de GLP con capacidad para dos millones de barriles diarios en la zona del canal, cuya inauguración está prevista para 2030, lo que contribuiría a expandir ese mercado. Muchas empresas estadounidenses han mostrado interés, afirmó Vásquez.

También dijo que hay un cambio en algunos flujos de granos, incluidas las compras chinas de soja, que podrían beneficiar al canal. La Autoridad confía en que el mayor tránsito de GLP y productos agrícolas compense su previsión de una disminución de los ingresos este año fiscal.