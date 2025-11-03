BYD lanza el ATTO 8 en México: poder, tecnología y diseño sin límites

BYD, líder mundial en movilidad eléctrica, realizó la presentación oficial del nuevo BYD ATTO 8, su primer SUV híbrido enchufable con tres filas de asientos y el primer modelo de la marca equipado con la tecnología DM-p (Dual Mode Powerful).

Este nuevo vehículo promete elevar los estándares de potencia, eficiencia y confort en el segmento de vehículos electrificados de alta gama.

El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde directivos de la compañía, entre ellos Jorge Vallejo, director general de BYD México, compartieron la visión global de la marca: acelerar la adopción de la movilidad eléctrica e híbrida enchufable en el país, combinando sustentabilidad, tecnología avanzada y diseño sofisticado.

“El ATTO 8 es una muestra del poder tecnológico de BYD. Es un vehículo que simboliza nuestra misión de ofrecer innovación, rendimiento y eficiencia sin compromisos”, destacó Vallejo durante la presentación.

El nuevo modelo, equipado con el sistema híbrido enchufable DM-p de quinta generación, ofrece una autonomía 100% eléctrica de 152 kilómetros y una autonomía combinada total de 1,030 kilómetros, una cifra que lo posiciona entre los SUV con mayor rango de su categoría.

La tecnología DM-p combina un motor 1.5 T de alta eficiencia con dos motores eléctricos que, en conjunto, entregan 480 caballos de fuerza y tracción total inteligente (AWD). Este sistema le permite alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4.9 segundos, garantizando una conducción dinámica tanto en ciudad como en carretera.

Además de su rendimiento, el ATTO 8 se distingue por su diseño que combina lo minimalista y lo futurista, fabricado con materiales de ultra alta resistencia y rines deportivos de 21 pulgadas.

Su carrocería combina aerodinámica y robustez, mientras que el interior ofrece una experiencia de lujo con un enfoque inteligente.

El habitáculo integra una pantalla giratoria de 15.6 pulgadas, cargador inalámbrico de 50W, sistema de sonido con 21 bocinas, iluminación ambiental con 128 colores, karaoke integrado y control por voz inteligente. También cuenta con asientos con masaje, ventilación y calefacción para cuatro pasajeros, además de capacidad para siete ocupantes, ofreciendo confort total en cada trayecto.

El equipamiento se complementa con un techo panorámico de 2.9 metros con cortina eléctrica, que potencia la sensación de amplitud, y un sistema de seguridad de última generación ADAS (Advanced Driver Assistance System), que incluye alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico y detección de punto ciego.

El nuevo BYD ATTO 8 ya está disponible en los distribuidores autorizados de todo México a un precio de $1,199,800 pesos, convirtiéndose en una opción de lujo asequible dentro del segmento de SUVs electrificados.

Con este lanzamiento, BYD consolida su estrategia de posicionarse como el principal referente de la nueva movilidad sostenible en el país. En palabras de Vallejo, “nuestro compromiso es impulsar el cambio hacia una movilidad más limpia, eficiente y tecnológica, donde México juega un papel clave en la expansión global de BYD”.

La compañía, reconocida dentro del ranking Fortune Global 500, continúa diversificando su portafolio más allá del sector automotriz, con presencia en áreas como energía renovable, transporte ferroviario y almacenamiento energético.

El lanzamiento del ATTO 8 no solo refuerza la apuesta de BYD por el mercado mexicano, sino que también consolida su papel como una marca pionera en tecnología automotriz, capaz de combinar lujo, rendimiento y sostenibilidad en un mismo vehículo.

https://www.byd.com/mx/car/atto-8