Bimbo inaugura MiBIMBO para festejar sus 80 años de historia
MiBIMBO mostrará el legado, la evolución y las prácticas sustentables de Grupo Bimbo, con apertura al público el 20 de enero de 2026.
Grupo Bimbo celebró su 80 aniversario con la inauguración de MiBIMBO, un museo interactivo dedicado a la historia, evolución e impacto de la panificadora mexicana más grande del mundo. El evento fue encabezado por Daniel Servitje, presidente ejecutivo de la compañía, junto con autoridades federales y locales.
MiBIMBO, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ofrece un recorrido por los hitos que han marcado a la empresa desde 1945: de panadería local a corporativo global con presencia en 39 países. En su intervención, Servitje destacó que el museo busca “honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro” de una organización integrada por más de 153,000 colaboradores.
El proyecto también exhibe los pilares estratégicos que han definido a la empresa en las últimas décadas: sustentabilidad, innovación y vínculo con las comunidades. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subrayó los avances de Bimbo en energías renovables, agricultura regenerativa y reducción de desperdicios.
“Quiero reconocer el enorme compromiso que tiene la empresa con la sustentabilidad. Por ejemplo, cuentan con agricultura regenerativa, energías renovables con movilidad eléctrica, y cero desperdicios de alimento y de agua, siendo el 94% de sus empaques reciclables”, mencionó Bárcena.
Desde la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas destacó la relevancia de compañías como Grupo Bimbo para el dinamismo económico del país y su capacidad de atraer nuevas inversiones, generar empleo y elevar estándares industriales.
A lo largo de 11 zonas temáticas, MiBIMBO integra procesos de panificación, ciencia aplicada, electromovilidad y acciones comunitarias como el programa Buen Vecino. También exhibe los cambios en el portafolio hacia productos con mejor perfil nutricional: hoy, 95% de los panes y bollería de consumo diario ofrecen nutrición positiva y 99% están libres de colorantes y saborizantes artificiales.
El museo abrirá al público el 20 de enero de 2026 y espera recibir a más de 220,000 visitantes en su primer año. Parte de los ingresos se destinará a la conservación del oso negro mexicano, iniciativa desarrollada junto con instituciones ambientales y científicas.
Con esta apertura, Grupo Bimbo marca una nueva etapa en la difusión de su legado y en la construcción de una agenda empresarial vinculada a la educación, la sustentabilidad y la innovación.