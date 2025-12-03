Bimbo inaugura MiBIMBO para festejar sus 80 años de historia

Grupo Bimbo celebró su 80 aniversario con la inauguración de MiBIMBO, un museo interactivo dedicado a la historia, evolución e impacto de la panificadora mexicana más grande del mundo. El evento fue encabezado por Daniel Servitje, presidente ejecutivo de la compañía, junto con autoridades federales y locales.

MiBIMBO, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ofrece un recorrido por los hitos que han marcado a la empresa desde 1945: de panadería local a corporativo global con presencia en 39 países. En su intervención, Servitje destacó que el museo busca “honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro” de una organización integrada por más de 153,000 colaboradores.

CHINO LEMUS (C)

El proyecto también exhibe los pilares estratégicos que han definido a la empresa en las últimas décadas: sustentabilidad, innovación y vínculo con las comunidades. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subrayó los avances de Bimbo en energías renovables, agricultura regenerativa y reducción de desperdicios.

“Quiero reconocer el enorme compromiso que tiene la empresa con la sustentabilidad. Por ejemplo, cuentan con agricultura regenerativa, energías renovables con movilidad eléctrica, y cero desperdicios de alimento y de agua, siendo el 94% de sus empaques reciclables”, mencionó Bárcena.

Branded Content

Desde la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas destacó la relevancia de compañías como Grupo Bimbo para el dinamismo económico del país y su capacidad de atraer nuevas inversiones, generar empleo y elevar estándares industriales.

A lo largo de 11 zonas temáticas, MiBIMBO integra procesos de panificación, ciencia aplicada, electromovilidad y acciones comunitarias como el programa Buen Vecino. También exhibe los cambios en el portafolio hacia productos con mejor perfil nutricional: hoy, 95% de los panes y bollería de consumo diario ofrecen nutrición positiva y 99% están libres de colorantes y saborizantes artificiales.

CHINO LEMUS (C)

El museo abrirá al público el 20 de enero de 2026 y espera recibir a más de 220,000 visitantes en su primer año. Parte de los ingresos se destinará a la conservación del oso negro mexicano, iniciativa desarrollada junto con instituciones ambientales y científicas.

Con esta apertura, Grupo Bimbo marca una nueva etapa en la difusión de su legado y en la construcción de una agenda empresarial vinculada a la educación, la sustentabilidad y la innovación.