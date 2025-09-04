BID Invest se asocia con Nokia para financiar conectividad con 50 millones de dólares en América Latina

BID Invest se alió con Nokia para lanzar un mecanismo de financiamiento por 50 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la conectividad digital en América Latina y el Caribe.

La operación permitirá a Nokia ofrecer condiciones de pago más flexibles a los proveedores de servicios de comunicación, impulsando así mayores inversiones en redes seguras y de alto rendimiento.

El programa empezará inicialmente en México y se ampliará posteriormente a otros países de la región. Al facilitar un acceso más rápido a tecnologías de telecomunicaciones confiables, la alianza busca fortalecer la conectividad digital, impulsar la competitividad y fomentar la innovación.

Más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe aún carecen de acceso a internet, y muchas más enfrentan un servicio poco confiable o con cobertura limitada.

Las comunidades rurales y remotas siguen estando desatendidas, mientras persisten las preocupaciones sobre la seguridad de las redes. Ampliar el acceso a tecnologías certificadas y seguras es esencial para promover el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y fortalecer la resiliencia de la región.

Firma de acuerdo entre BID Invest y Nokia.Foto EE: Cortesía

Esta solución alinea el gasto en infraestructura con la generación de ingresos, desbloqueando nuevas inversiones en redes de banda ancha. Al aliviar las restricciones de flujo de caja y reducir la dependencia del endeudamiento tradicional, el mecanismo también apoyará el despliegue acelerado de infraestructura digital, especialmente en áreas desatendidas, a través de un financiamiento sostenible.

“Con esta alianza, BID Invest y Nokia reafirman su compromiso de construir una América Latina y el Caribe más conectada y competitiva, donde el acceso digital confiable sea un motor de oportunidades para todos”, dijo una nota de prensa.

(Con información de Nicolás Lucas)