Banobras busca supervisor para inversión mixta

Banobras tiene en marcha la licitación para contratar a un Agente Administrador Supervisor (AAS) que también le ayudará a desarrollar y dar seguimiento al proceso por el cual se adjudicarán a una empresa los servicios de modernización, mantenimiento-rehabilitación-operación (M-MRO) de la vía rápida Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza.

Entre las firmas interesadas en participar como auxiliares de la institución en el primer proyecto de inversión mixta en el sector carretero están (con base a lo publicado en la plataforma ComprasMX): Ayesa México, Transconsult, Mextypsa, Senermex, Bureau Veritas Mexicana y Antea.

De acuerdo con las bases de convocatoria, Banobras recibirá este viernes las propuestas técnicas y económicas con la intención de dar a conocer el fallo antes de que concluya el mes, para comenzar a trabajar inmediatamente con el ganador. La contratación será por un periodo de 3,836 días.

La autopista referida está concesionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y actualmente se encuentra en operación por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

“El AAS deberá supervisar y monitorear la totalidad de las actividades de la etapa de modernización (M) y puesta a punto, así como de los servicios “MRO” en la autopista, de acuerdo con los alcances previstos en los requerimientos, en concordancia con lo establecido en el contrato M-MRO”, se informó.

Adicionalmente, el agente deberá apoyar y asesorar a Banobras, en su calidad de fiduciario, en las siguientes actividades relativas al procedimiento de contratación pública para el M-MRO: preparación y desarrollo del concurso, acompañamiento en la(s) junta(s) de aclaraciones y taller(es) informativo(s), evaluación de las proposiciones y fallo e inicio de los servicios y actividades bajo el contrato.

También, como parte de las diversas actividades, tendrá que brindar asesoría, supervisión y control de calidad en materia de implementación de los sistemas de peaje, telepeaje, interoperabilidad, ITS, comunicaciones y fibra óptica, y cualquier tecnología relacionada con los mismos en la autopista.

Y, como parte de los materiales entregables, el próximo AAS tiene que realizar dos videos en alta definición, uno aéreo (mediante un dron) y uno terrestre, mismo que tendrá una duración, editado, de al menos un minuto cada uno, donde se observen claramente las actividades de la etapa de modernización de la autopista desarrolladas por el M-MRO, en periodos mensuales.

“El contenido de los videos podrá ser relativo a, entre otros: acarreos, explotación de bancos, trituración de material, elaboración de mezclas, operación de plantas, fabricación de señalamiento, en general, así como la ejecución de los conceptos prioritarios de las actividades de la etapa de modernización”, destacó Banobras en su interés de tener un mayor control de la ejecución de las tareas que se llevarán a cabo.

Con base en información de personal de la SICT involucrada, se prevé que las bases de convocatoria del contrato M-MRO se publiquen en la segunda mitad de noviembre, toda vez que el interés del sector privado está latente, al igual que la necesidad de cumplir una de las metas del Plan México.

