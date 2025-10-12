Avanzan consultas sobre T-MEC entre sectores y en los estados

La Secretaría de Economía informó este domingo que logró avances en las consultas sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre sectores y en los estados durante la semana pasada.

Del 6 al 10 de octubre, la dependencia organizó mesas de trabajo con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

El secretario Marcelo Ebrard explicó que el proceso de consultas se convocó de manera paralela en los tres países signatarios del acuerdo comercial.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el TMEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna de cara al proceso de revisión del acuerdo”, dijo Ebrard, en un comunicado de prensa.

Las mesas que participaron fueron: Madera-Mueble y Papel; Bebidas y Alimentos Procesados; Minería; y Plásticos y Juguetes.

También se llevaron a cabo cinco reuniones estatales en Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, las cuales se convocaron por los gobiernos de esas entidades con apoyo de la Secretaría de Economía.

Como preparación a las reuniones, se distribuyó un cuestionario a los distintos sectores estratégicos (empresarios, cámaras, asociaciones, academia, entre otros) para recabar información relevante y llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos clasificando aportaciones según capítulos del T-MEC.

“La Secretaría de Economía, a través de las mesas de consulta a los sectores y en las entidades, contribuye a la promoción del diálogo con la industria nacional a fin de construir juntos una estrategia sólida, informada y representativa de los intereses de México”, dijo.

