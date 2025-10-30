Argentinos podrían cobrar sueldos en dólares

La Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei tiene en mente permitir el pago de los sueldos tanto en dólares como pesos argentinos. De esta manera, los nuevos cambios dejarán de lado esta moneda para dar un giro profunda en la forma de remunerar y contratar en el país.

Justamente, este jueves, el presidente de la Nación recibió a 20 gobernadores a una reunión en Casa Rosada con el objetivo de negociar las modificaciones laborales que busca imponer. Uno de los nuevos puntos tiene relación con poder recibir el 100% del sueldo en dólares. La forma de recibir el sueldo para los argentinos podría cambiar con la Reforma Laboral, dado que se le dará más libertad a ambas partes para negociar las condiciones laborales. Esa medida incluye la chance de recibir el 100% del salario en dólares. Se trata de un anuncio que beneficia mayormente a los trabajadores que realizan servicios exportables, tal como la industria del software, consultoría o call center.

En relación con esta decisión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó: "Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo".

Con la introducción del "salario dinámico", el Gobierno permitirá que una empresa acuerde solo con la representación sindical interna el sueldo percibido. De esta forma, se habilita un nuevo esquema de remuneración flexible, el cual se irá ajustando con el tiempo.