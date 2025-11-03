Argentina perfila acuerdo comercial con Estados Unidos

Mientras Estados Unidos avanzó en una tregua con China que permitió activar la venta de soya y ajusta un acuerdo de comercio con Brasil, el anuncio con Argentina pasó a la sala de espera, donde aguarda por el detalle de productos con preferencias arancelarias.

Fuentes del sector privado aseguran que el acuerdo está listo y será anunciado por el Gobierno de Donald Trump después de que se conozca el de Corea del Sur.

Aunque las negociaciones entre los equipos de Scott Bessent y Luis Caputo fluyen en el más estricto hermetismo hace cuatro meses, desde el sector privado indican que además de las posiciones arancelarias, se negocian incentivos para productos que se exportan a Estados Unidos y, hacia adelante, se puede presentar alguna relocalización de empresas o transferencia de tecnología.

Por el lado del país austral se habría puesto sobre la mesa biodiesel, limones y otros cítricos junto a carnes que ya se comunicó la ampliación del cupo. "Remover las limitaciones para biodiesel sería una gran mejora", aseguró a este medio una fuente en off. Desde el sector privado confirman que el acuerdo está listo, incluso, se esperaba que si las elecciones salían mal, se pudiera anunciar el acuerdo comercial como "buena noticia".

Por otra parte, para las empresas estadounidenses con presencia en Argentina es importante que se trabaje en la modificación de leyes para asegurar inversiones en áreas críticas, como semillas y glaciares, mientras que patentes es otro de los capítulos clave de diálogo bilateral.

Una alternativa que se planteó en las discusiones fue que productos argentinos lleguen a Asia vía EE.UU. Desde la industria local, reconocen que la idea "circuló" semanas atrás como propuesta de la mesa negociadora en Washington.

Andrés Ponte, vicepresidente de A3 (Matba Rofex - MAE) consideró una posibilidad del estilo de la mano del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para "permitir entrar en una triangulación (con China), con granos o carnes; sería algo que puede impactar positivamente".

En comercio tradicional, la triangulación sería "inviable" por los costos logísticos y porque China exige que el 100% del producto sea del país de origen. Pero la operación de commodities puede transformarse en un "acto financiero", lo que permitiría despachar desde Argentina.

En ese caso, "el Gobierno de Estados Unidos no ganaría nada ya que hoy ya existen empresas internacionales con participación local - Bunge y Cargill-", indicaron en el sector. Sobre la decisión de China de activar compras de soya a EU, Gustavo Idígoras, titular de Ciara - CEC aseguró que es "positivo" ya que "estabiliza y da previsibilidad al mercado". Además, indicó que es una oportunidad para que Argentina se centre en su fortaleza: la exportación de harina de soja que retomó recientemente, tras siete años de negociación.

Trump anunció un plan de promoción ganadera de 2,500 millones de dólares para EU; primero se ordenará el mercado norteamericano y luego llegarán las buenas noticias a los países del exterior, se entusiasman los ganaderos locales. "Lo que falta es que se confirme el cupo de 80,000 toneladas y tocamos el cielo", dijo Dardo Chiesa, de la Mesa de la Carne. Esta alternativa, para que productos argentinos lleguen a Asia vía EU ha sido mayormente descartada por analistas y por productores que verían impacto en los precios que ya están golpeados.