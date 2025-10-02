Sheinbaum presenta normas para reforzar seguridad en transporte y distribución de gas LP

El gobierno de México dio a conocer que este 3 de octubre se publicaran dos nuevas Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia (NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025) que buscan fortalecer la seguridad industrial y operativa en las actividades de transporte y distribución de gas licuado de petróleo (Gas LP).

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó esta mañana que, con esta reforma regulatoria, “todos los vehículos que transporten gas LP, ya sea a centros de almacenamiento, viviendas, comercios o para uso vehicular, deberán contar con un gobernador de velocidad y un GPS”. Subrayó que ambos dispositivos serán monitoreados desde un centro de vigilancia de la Secretaría de Energía, lo que permitirá verificar en tiempo real la localización y el comportamiento de las unidades.

“Antes era una inspección visual, ahora se tienen que hacer pruebas. Habrá control de velocidad y monitoreo permanente. Así evitaremos fugas, accidentes y excesos de velocidad”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

Nuevos requisitos

Según comentó la secretaria de Energía, Luz Elena González, las normas sustituyen parcialmente a la NOM-007-SESH-2010 —que regulaba de forma conjunta transporte y distribución—, separando ambos procesos para darles tratamientos específicos y más rigurosos.

Entre los principales cambios se encuentran:

Demostrar mantenimiento anual: Las empresas deberán acreditar ante la ASEA el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades mediante un dictamen técnico, obligación que antes no existía.

Pruebas de seguridad más estrictas: además de las inspecciones visuales externas, las unidades deberán someterse a inspecciones internas y pruebas de presión hidrostática periódicas, que hasta ahora sólo se exigían en casos de daños o accidentes.

Capacitación certificada: los conductores deberán acreditar una formación teórico-práctica especializada, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Control de velocidad y monitoreo satelital: todas las unidades tendrán que instalar dispositivos de control de velocidad y GPS, conforme a la regulación de la Comisión Nacional de Energía.

Inspecciones conjuntas: la Sener, SICT, CNE y ASEA realizarán verificaciones coordinadas en plantas y terminales para revisar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, la vigencia de los permisos y la correcta aplicación de las normas.

Tiempos de cumplimiento

Por otro lado, se dio a conocer que las empresas contaran con los siguientes plazos para adecuarse a estas normas: cuatro meses para las unidades de transporte y, en el caso de la distribución, las unidades con capacidad mayor a 5,000 litros y antigüedad superior a 10 años deberán cumplir en el mismo periodo; el resto tendrá hasta seis meses.