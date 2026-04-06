Alineación FOTON México redefine las estrategias para 2026

Con un enfoque en el crecimiento, la red comercial y la expansión industrial, FOTON México definió las estrategias de la marca rumbo al futuro, además, reconoció a los mejores de su red y exhibió su gama de vehículos.

Con la finalidad de ir sobre la misma línea, la compañía automotriz FOTON México, de la mano de LDR Solutions, llevó a cabo el evento “Alineación FOTON 2026: Una red, una dirección”.

El pasado 25 de marzo del presente año, el Centro Banamex fue testigo del evento que reunió a sus distribuidores de todo el país con el objetivo de definir y fortalecer la estrategia de la marca rumbo a los próximos años.

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Durante el encuentro, el Director General de Foton en México Francisco Chávez compartió con El Economista que su meta es mantener el crecimiento sostenido que ha registrado en los últimos cinco años, periodo en el que ha alcanzado incrementos de entre 100% y 120%.

“Este 2026 estamos apostando a seguir manteniendo el crecimiento que hemos tenido en los últimos tres años”, destacó Chávez, al subrayar que la estrategia para este año se centrará en consolidar el avance comercial, robustecer la postventa y ampliar su portafolio de productos.

Una red, una misma dirección

Bajo el concepto “Una red, una dirección”, el evento tuvo como eje principal la alineación de la estrategia comercial entre la marca y su red de distribuidores, considerados socios clave.

A través de sesiones de análisis de mercado, precios y comparativas de producto, FOTON buscó unificar criterios y fortalecer la ejecución en todas las áreas del negocio en un esfuerzo por consolidar su posicionamiento en el mercado mexicano.

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En este sentido, LDR Solutions compartió su visión de crecimiento basada en una oferta más robusta en segmentos que abarcan desde transporte de carga y vehículos ligeros hasta soluciones de movilidad eléctrica, en línea con las tendencias comerciales.

Como parte de las iniciativas anunciadas, la compañía dio a conocer la implementación de herramientas digitales orientadas a mejorar la atención de prospectos, así como el fortalecimiento de su infraestructura de servicio a nivel nacional.

Estas acciones buscan elevar la experiencia del cliente y responder a las exigencias del mercado, donde la postventa se ha convertido en un factor determinante para la fidelización.

En materia de crecimiento, la empresa destacó avances en el desarrollo de capacidades de ensamblaje en México, incluyendo la construcción de una tercera planta en Tlajomulco, Jalisco: “Si estamos invirtiendo en una tercera planta en México, quiere decir que esta marca llegó para quedarse en el territorio nacional”, afirmó Chávez, al enviar un mensaje de confianza al mercado.

Los más representativos de FOTON

Durante el evento se exhibieron 30 vehículos del portafolio de la marca, considerando desde vans en versiones gasolina, diésel y eléctricas, pickups (actualmente producidas en México bajo esquema CKD), unidades de carga ligera, media (clases 2 a 8) y tractocamiones de servicio pesado.

Este portafolio refleja la apuesta de la compañía por diversificar su oferta y atender distintos segmentos del mercado comercial.

Como parte de la agenda, también se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a distribuidores por su desempeño durante 2025, en categorías como ventas y servicio posventa, destacando el papel clave de la red en el crecimiento de la compañía.

Adicionalmente, el director general finalizó anunciando que ya se realizan acuerdos con socios financieros que permitirán ampliar las líneas de crédito tanto para distribuidores como para clientes finales.

Con la participación de directivos y representantes de todo el país, el encuentro reafirmó la importancia de mantener una visión compartida y alineada para impulsar el crecimiento sostenido de FOTON en México y su comercializadora LDR Solutions.