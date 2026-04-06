Profuturo reafirma su compromiso con el futuro financiero de los mexicanos

La gestión del ahorro para el retiro tiene un enfoque cada vez más estratégico, donde la consistencia en los resultados, la solidez del modelo de inversión y la visión de largo plazo son elementos clave para fortalecer el patrimonio de los trabajadores.

En este escenario, Profuturo se ha consolidado como una de las administradoras líderes en el sector, al combinar un modelo de inversión sólido, transparente y orientado al largo plazo con una visión centrada en el crecimiento del patrimonio de sus clientes.

Al integrar capacidades de análisis, disciplina en la gestión y una visión de largo plazo, la institución fortalece la administración del ahorro de millones de mexicanos, contribuyendo a construir una trayectoria financiera más estable.

Por noveno año consecutivo, Profuturo se distingue como la Afore con el primer lugar en rendimiento neto. Este resultado se traduce en un mayor potencial de ahorro y una mejor perspectiva de retiro para sus clientes.[1]

Por primera vez en la historia del mercado mexicano, la firma global Morningstar otorgó la Clasificación Medallista Oro a una Afore. Este éxito alcanzado por Profuturo no es solo un trofeo; es una validación externa de que sus estrategias de inversión compiten bajo los más altos estándares de solidez y transparencia a nivel mundial.[2]

A este galardón se suma el reconocimiento de International Finance, que por séptimo año consecutivo los nombra el Mejor Fondo de Pensiones, evaluando aspectos críticos como el liderazgo, la capacidad operativa y la confiabilidad en la gestión.[3]

“Los resultados y reconocimientos que hemos obtenido reflejan una trayectoria construida con disciplina, visión de largo plazo y un compromiso permanente con nuestros clientes. En Profuturo trabajamos para ofrecer rendimientos sólidos, una gestión responsable de los recursos y una asesoría cercana y profesional, convencidos de que el ahorro y la educación financiera son pilares fundamentales para alcanzar la tranquilidad financiera de las y los mexicanos y para el desarrollo sostenible de nuestro querido México", señaló Arturo García, Director General de Profuturo.

La verdadera libertad financiera no solo depende de cuánto se ahorra, sino de cuánto se entiende el sistema. Profuturo ha entendido que la educación financiera es la herramienta de empoderamiento más eficaz.

Según el censo de Educación Financiera de la CONSAR, Profuturo es la única Afore que, por tercer año consecutivo, ha cumplido al 100% con los criterios de educación financiera.[4]

A través de la alianza con el MIDE (Museo Interactivo de Economía) y la sala “Tu Yo del Futuro”, la empresa busca sensibilizar a todas las generaciones sobre la importancia de la planeación, haciendo del ahorro algo tangible y cercano.

La empresa integra una política de inversión responsable, evaluada bajo los Principios de Inversión Responsable (PIR), con el objetivo de impulsar el crecimiento del capital y contribuir al desarrollo económico del país.[5]

Asimismo, por octavo año consecutivo, Profuturo ha sido reconocida como Empresa Socialmente Responsable (ESR), reflejo de la consistencia de sus prácticas y su compromiso con la sociedad.[6]

Con una visión enfocada en el largo plazo, Profuturo reafirma su propósito de acompañar a las y los mexicanos en la construcción de su patrimonio, a través de una gestión sólida, transparente y orientada a generar mayor tranquilidad financiera para su futuro.

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

[1] Primer lugar en rendimiento neto para las SB INICIAL a SB 60-64, febrero 2026. CONSAR https://cutt.ly/zsuhVXS Importante: Para registrarte o traspasarte de Administradora debes tomar en cuenta el Indicador de Rendimiento Neto. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

[2] Medalla de Oro por Analista Morningstar, 2025 https://bit.ly/3XYP6hq

[3] Reconocimiento al mejor Administrador en México, 2025, International Finance https://bit.ly/46Afqnb

[4] Primer lugar Censo de Educación Financiera y Previsional de las Afores, 2025. https://bit.ly/4bOj8ea

[5] Resultados destacados en la evaluación de los Principios de Inversión Responsable (PIR). https://bit.ly/4qJmkhs

[6] Distintivo ESR 2025, CEMEFI. https://bit.ly/45xi4ct